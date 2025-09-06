Trump haluaa isännöidä G20-kokouksen golfklubillaan Miamissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina aikovansa isännöidä G20-maiden kokousta vuonna 2026 Floridan osavaltiossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin mukaan kokous on määrä järjestää hänen Doral-golfklubillaan Miamissa.

Presidentti sanoi lisäksi olevansa avoin sille, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping osallistuisivat kokoukseen.

- Minusta olisi upeaa, jos he tulisivat, Trump sanoi.

Hän väitti kuitenkin, että Putin ja Xi voisivat osallistua kokoukseen vain tarkkailijoina, vaikka Kiina ja Venäjä ovat kumpikin G20-maita.

- En ole varma, haluaisivatko he tulla paikalle tarkkailijoina, hän jatkoi.

Trump ei perustellut tarkemmin tarkkailijakommenttejaan, mutta ne voivat liittyä Venäjän Ukrainassa käymään hyökkäyssotaan sekä Yhdysvaltain ja Kiinan väliseen kauppasotaan.

Washington Postin mukaan Trumpin tarkkailijaväite on virheellinen. Xi on osallistunut ryhmän kokouksiin viime vuosina. Putin on puolestaan jättänyt kokouksia väliin muun muassa siksi, että hänestä on annettu kansainvälinen pidätysmääräys Venäjän sotatoimien vuoksi. Ulkoministeri Sergei Lavrov on kuitenkin tuurannut venäläispresidenttiä kansainvälisissä kokouksissa säännöllisesti.

TRUMP suunnitteli isännöivänsä G7-kokousta samaisella Doralin golfklubilla ensimmäisen presidenttikautensa aikana vuonna 2020. Demokraatit kritisoivat suunnitelmia ja kutsuivat niitä röyhkeäksi esimerkiksi presidentin korruptiosta.

Trump perui suunnitelmat syyttäen mediaa ja demokraatteja vihamielisyydestä. Huippukokousta ei lopulta koskaan järjestetty koronapandemian takia.

Trump väitti perjantaina, ettei hän hyötyisi taloudellisesti kokouksen isännöimisestä.

- Teemme sopimuksen, josta ei tule rahaa, siinä ei ole rahaa. Haluan vain, että kaikki menee hyvin, Trump sanoi.

Trump perusteli kokouksen järjestämistä golfklubillaan muun muassa sillä, että useimmat Miamin hotellihuoneet olisivat täynnä joulukuussa.

Trump sanoi lisäksi, ettei hän osallistu itse Etelä-Afrikassa marraskuussa järjestettävään G20-kokoukseen vaan lähettää paikalle varapresidentti J. D. Vancen.