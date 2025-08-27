Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.8.2025 04:13 ・ Päivitetty: 27.8.2025 04:13

Trump haluaa kuolemantuomion käyttöön maan pääkaupungissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa kuolemantuomion käyttöön maan pääkaupunkiin Washingtoniin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trumpin mukaan pääkaupungissa murhaan tuomittujen kuuluisi saada kuolemantuomio. Kuolemantuomio lakkautettiin Washingtonin kaupungissa vuonna 1981.

Ulostulo on osa Trumpin pyrkimystä ottaa tiukempaa otetta Yhdysvaltain pääkaupungista. Trump on lähettänyt kaupungin kaduille tuhansia kansalliskaartin sotilaita osana taistelua rikollisuutta vastaan.

Tilastojen mukaan Washingtonin rikollisuusaste oli viime vuonna alhaisimmillaan 30 vuoteen, minkä lisäksi rikollisuus on jatkanut laskua tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Trump on uhannut lähettää kansalliskaartin myös muihin demokraattipoliitikkojen johtamiin kaupunkeihin, kuten Chicagoon, New Yorkiin ja Baltimoreen.

