Ulkomaat

13.8.2025 10:07 ・ Päivitetty: 13.8.2025 10:07

Trump haluaa siivota museoista ”puolueelliset narratiivit”

Syyniin joutuu kahdeksan Smithsonian-instituutin museota.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on ilmoittanut aikovansa käydä läpi museoita. Hallinnon tarkoituksena on varmistaa, että ne julistavat Yhdysvaltain ainutlaatuisuutta ja että niistä poistetaan niin sanotut kansaa jakavat ja puolueelliset narratiivit.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvaltain ainutlaatuisuudella tarkoitetaan ajatusta, että Yhdysvallat on maana joko erityinen tai esimerkillinen muihin maihin verrattuna.

Trumpin hallinnon syyniin joutuu kahdeksan Smithsonian-instituutin museota. Niitä ovat muun muassa Yhdysvaltain historian kansallinen museo, afroamerikkalaisen historian ja kulttuurin kansallinen museo sekä Amerikan alkuperäiskansojen kansallinen museo.

Katsastuksessa tarkastellaan näyttelyiden sävyä, historiallista kehystä sekä yhteensopivuutta amerikkalaisten ihanteiden kanssa. Hallinto perustelee päätöstä tavoitteella palauttaa luottamus Yhdysvaltain kulttuurillisiin instituutioihin.

Yhdysvaltain historian kansallinen museo poisti viime kuussa näyttelystään maininnan Trumpin kahdesta virkasyytteestä. Smithsonian-instituutti kiisti, että maininta olisi poistettu Valkoisen talon pyynnöstä.

Smithsonian-instituutti vastasi New York Timesin mukaan, että sen työ perustuu tieteelliseen huippuosaamiseen, perusteelliseen tutkimukseen ja historian tarkkaan sekä tosiasioihin perustuvaan esittämiseen.

Instituutti kuitenkin ilmoitti aikovansa tehdä rakentavaa yhteistyötä Valkoisen talon, Yhdysvaltain kongressin sekä instituuttia hallitsevien hallintoneuvostojen kanssa.

Toimituksen valinnat

