Trump haluaa siivota museoista ”puolueelliset narratiivit”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on ilmoittanut aikovansa käydä läpi museoita. Hallinnon tarkoituksena on varmistaa, että ne julistavat Yhdysvaltain ainutlaatuisuutta ja että niistä poistetaan niin sanotut kansaa jakavat ja puolueelliset narratiivit.