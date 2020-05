Trump ilmoitti 3 päivän suruliputuksesta

Demokraattien kongressiedustajat olivat torstaina esittäneet Trumpille, että liput lasketaan puolitankoon, kun Yhdysvallat ylittää 100 000:n koronavirukseen liittyvän kuoleman rajan. Maa on enää muutaman tuhannen kuolonuhrin päässä synkästä rajapyykistä, joka tullee täyteen lähipäivinä.

Trumpin mukaan liput lasketaan perjantaista sunnuntaihin puolitankoon kaikissa liittovaltion hallintorakennuksissa ja kansallisten monumenttien yhteydessä. Liput ovat puolitangossa myös maanantaina, jolloin Yhdysvalloissa vietetään asevoimien palveluksessa kaatuneiden muistopäivää.

Virustilannetta seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on nyt kirjattu yhteensä noin 95 300 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Miljoonaa asukasta kohden koronakuolemia on raportoitu Worldometer-tilastosivuston mukaan Yhdysvalloissa 291, kun Suomessa vastaava luku on 55.

Trump kertoi torstaina pitäneensä ensimmäistä kertaa kasvoillaan suojamaskia. Presidentti oli vierailemassa autonvalmistaja Fordin tehtaalla, joka on pandemian aikana muunnettu valmistamaan hengityskoneita ja muita lääkintätarvikkeita.

Tullessaan lehdistön eteen Trump piti kädessään maskia. Hän ei kuitenkaan halunnut tulla valokuvatuksi maski kasvoillaan.

– Minulla oli tällainen päälläni aiemmin. Pidin sitä tuolla taka-alueella, mutta en halunnut antaa lehdistölle sitä iloa, että he olisivat nähneet sen, Trump sanoi.

Trump on aiemmin sanonut, ettei maskin pitäminen sovi hänen imagoonsa valtionjohtajana. Torstaina hän sanoi, että maski oli erittäin mukava.

Maskit ovat jakaneet mielipiteitä Yhdysvalloissa. Politiikan oikealla laidalla on suhtauduttu skeptisesti viranomaisten suosituksiin maskien käytöstä.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020