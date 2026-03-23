Trump ja Iran eri mieltä siitä, onko neuvotteluja jo käyty vai ei

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yllätti jälleen maanantaina kertoessaan toimittajille, että Yhdysvallat ja Iran käyvät jo neuvotteluja, joissa on saavutettu yhteisymmärrys useissa keskeisissä asioissa. Presidentin mukaan Iranin olisi kuitenkin suostuttava vielä luopumaan rikastetun uraanin varastoistaan ja lopettava uraanin rikastaminen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- He soittivat, minä en soittanut. He haluavat tehdä diilin.

Presidentin mukaan neuvotteluja on käyty johtavan henkilön kanssa, joka ei kuitenkaan ole Iranin korkein johtaja. Trumpin mukaan Iranissa on menossa hallinnon vaihto ja Yhdysvallat käy keskusteluja ”hyvin kunnioitetun” henkilön kanssa.

- Kokoustamme vielä tänään, luultavimmin puhelimitse, koska sopivaa maata on hyvin vaikea löytää. Kai heidän on hyvin vaikeaa lähteä sieltä, luulisin, Trump aprikoi.

Trump vastasi uutiskanava CNN:n toimittajan kysymykseen Hormuzinsalmen avaamisesta ennakoimalla, että salmi avataan ”hyvin pian”.

- Sitä valvotaan yhdessä. Minä ja ajatollah, kuka se seuraava ajatollah sitten onkin.

Trump palasi kuitenkin tutuille linjoille vakuuttaessaan, että Yhdysvallat hyökkää kiivaasti, jos neuvottelut eivät etene.

- Pommitamme sydämemme kyllyydestä.

IRAN kiisti useaan kertaan Trumpin puheet siitä, että neuvotteluja olisi jo käyty. Iranin ulkoministeriön edustaja tosin väitti, että Yhdysvallat olisi lähestynyt neuvottelutarjouksella ”ystävällismielisten maiden” kautta.

- Viime päivien aikana olemme saaneet viestejä ystävällismielisien maiden kautta. Niissä on annettu ymmärtää, että Yhdysvallat toivoo neuvotteluja sodan päättämiseksi, sanoi ulkoministeriön edustaja Esmaeil Baqaei valtiollisen Irna-uutistoimiston mukaan.

Baqaei kuitenkin kiisti jyrkästi sen, että tuolloin kuluneen vuorokauden aikana maiden välillä olisi ollut yhteydenottoja.

Aikaisemmin iranilainen uutistoimisto Mehr lainasi ulkoministeriön lausuntoa, jonka mukaan Trumpin puheet neuvotteluista ovat osa pyrkimystä laskea energian hintoja.

AIKAISEMMIN Trump oli ilmoittanut, että Yhdysvallat lykkää iskuja Iranin voimalaitoksiin ja energiainfrastruktuuriin viiden päivän ajan, jos neuvottelut etenevät myönteisesti.

Viikonloppuna Trump uhkasi Yhdysvaltojen iskevän Iranin voimalaitoksiin ja tuhoavan ne, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea kokonaan laivaliikenteelle 48 tunnin kuluessa. Trump esitti uhkauksen viestipalvelu Truth Socialissa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Määräaika umpeutuisi siis tiistain vastaisena yönä.

Iran on rajoittanut liikennettä Hormuzinsalmessa, jonka kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.

MYÖS Iran jatkoi maanantaina omia uhkailujaan. Se lupasi sijoittaa merimiinoja Persianlahteen, jos Yhdysvallat ja Israel hyökkäävät sen rannikoille tai saarille.

Iranin valtion mediassa julkaistun puolustusneuvoston lausunnon mukaan kaikki vihollisen yritykset hyökätä Iranin rannikoille tai saarille johtavat siihen, että reitit ja yhteyslinjat Persianlahdella ja sen rannikkoalueilla miinoitetaan.

Puolustusneuvosto toimii Iranin kansallisen turvallisuusneuvoston alaisuudessa. Se perustettiin Iranin ja Israelin viime kesäkuussa käymän 12 päivän sodan jälkeen.

Viime päivinä Iran on sallinut muutaman ”ystävällismieliseksi” katsomansa maan aluksen kulun Hormuzinsalmen läpi. Samalla Iran on varoittanut estävänsä alukset maista, jotka ovat sen mukaan osallistuneet hyökkäykseen sitä vastaan.