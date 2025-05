Trump jakoi tekoälyllä tehdyn kuvan itsestään paavina

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jakanut tekoälyllä tehdyn kuvan itsestään pukeutuneena paaviksi. Hän vitsaili jo aiemmin tällä viikolla, että haluaisi mielellään ryhtyä seuraavaksi katolisen kirkon johtajaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kardinaalien konklaavi uuden paavin valitsemiseksi alkaa Vatikaanin sikstiiniläiskappelissa keskiviikkona. Kun Trumpilta kysyttiin, kenet hän haluaisi uudeksi paaviksi, oli presidentillä nimi jo tiedossa.

- Haluaisin olla paavi, se olisi minun ykkösvalintani, Trump sanoi medialle.

Trump lisäsi, että New Yorkin kardinaali on ”erittäin hyvä”. Hänen tulkittiin puhuvan New Yorkin arkkipiispasta, Timothy Dolanista. Dolan tunnetaan konservatiivina ja tiukkana abortin vastustajana.

Noin viidennes Yhdysvaltojen kansalaisista on katolilaisia. Ovensuukyselyjen perusteella heistä noin 60 prosenttia äänesti Trumpia viime marraskuussa. Trump ei itse ole katolilainen vaan määrittelee itsensä vain kristityksi.

Edesmennyt paavi Franciscus arvosteli usein Trumpin politiikkaa. Hän tuomitsi muun muassa Trumpin aikeet rakentaa muuri Meksikon rajalle.

- Hän, joka haluaa vain rakentaa muureja eikä siltoja, ei ole kristitty, Franciscus sanoi.