Trump jatkoi kampanjointia epäillyn salamurhayrityksen jälkeen

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump jatkoi tiistaina kampanjointiaan ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hän oli joutunut lyhyen ajan sisään jo toisen epäillyn salamurhayrityksen kohteeksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump vieraili vaa’ankieliosavaltio Michiganissa sijaitsevassa Flintin kaupungissa, jota ovat koetelleet autotehtaiden sulkemiset sekä useita vuosia kestänyt vesikriisi. Trump yhdisti Flintissä puhuessaan sunnuntaisen ampumisyrityksen lupaukseensa asettaa kovia tuontitulleja Meksikosta ja Kiinasta tuotaville autoille.

- Ja sitten ihmettelette, miksi minua ammutaan, eikö niin? Tiedättehän, vain merkittäviä presidenttejä ammutaan, Trump sanoi.

Demokraattien presidenttiehdokas Kamala Harris kampanjoi puolestaan tiistaina toisessa vaa’ankieliosavaltiossa Pennsylvaniassa, jossa hän kertoi soittaneensa tuoreeltaan Trumpille.

Varapresidentti Harris kertoi tiistaisesta puhelusta mustien toimittajien liiton (NABJ) haastattelussa. Harris kertoi varmistaneensa, että entinen presidentti Trump on kunnossa. Hän kertoi myös toistaneensa puhelun aikana aiemmin jo julkisuudessa kertomansa näkemyksen, ettei poliittiselle väkivallalle ole sijaa Yhdysvalloissa.

Valkoinen talo kuvaili kaksikon keskustelua ystävälliseksi ja lyhyeksi.

- (Harris) ei olisi voinut olla mukavampi, Trump puolestaan sanoi tiistaina Flintissä.

TRUMP joutui epäillyn salamurhayrityksen kohteeksi, kun hän oli sunnuntaina pelaamassa golfia Floridassa. Tuolloin salaisen palvelun agentti huomasi kiväärin piipun pilkottavan pensaikosta.

Agentit vastasivat tilanteeseen, ja salaisen palvelun agentin on kerrottu laukaisseen aseensa. Epäilty pakeni paikalta, mutta viranomaiset ottivat hänet kiinni noin 45 minuuttia myöhemmin silminnäkijähavaintojen avulla.

Epäilty ei ampunut laukaustakaan.

Tapahtumapaikalta viranomaiset löysivät ladatun kiväärin, kaksi reppua ja Gopro-videokameran.

Ampumisyrityksestä epäiltyä Ryan Wesley Routhia, 58, vastaan nostettiin maanantaina Floridassa syytteet ampuma-aserikoksista. Routhia vastaan arvellaan nostettavan vielä muita syytteitä myöhemmin.

Flintin kampanjatilaisuuteen osallistuneet Trumpin kannattajat sanoivat uutistoimisto AFP:n mukaan, että viikonloppuinen epäonnistunut salamurhayritys sai heidät tukemaan Trumpia entistä enemmän.

- Uskon, että he haluavat tappaa Trumpin, jotta Trump ei voi yrittää päästä toiselle kaudelle, sanoi autoteollisuudesta eläköitynyt 71-vuotias Donald Owen.

Owen sanoi myös, että yrittäisi hypätä tulilinjalle pelastaakseen Trumpin hengen, jos tätä ammuttaisiin. Owenin mukaan Trumpin henki on hänen omaansa tärkeämpi.

Kesällä Trump joutui murhayrityksen kohteeksi kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa. Hän haavoittui tuolloin lievästi oikeaan korvaansa.

SEKÄ Harris että presidentti Joe Biden ovat keskustelleet Trumpin kanssa puhelimessa tuoreimman läheltä piti -tilanteen jälkeen. Vaikka puhelinkeskustelut ovat olleet lämpimiä, on tunnelma ollut hyistä kampanjapolulla, kun Harris ja Trump ovat syyttäneet toisiaan jakautuneisuuden ja väkivallan lietsomisesta.

Harris hyödynsi tiistaista haastattelua vaa’ankieliosavaltio Pennsylvaniassa ottaakseen kantaa Trumpin levittämiin valheellisiin tarinoihin, joiden mukaan haitilaiset siirtolaiset söisivät Ohiossa sijaitsevan Springfieldin kaupungin asukkaiden lemmikkejä.

Springfield on saanut Ohion kuvernöörin mukaan ainakin kolmisenkymmentä pommiuhkausta sen jälkeen, kun Trump ja hänen varapresidenttiehdokkaansa J.D. Vance voimistivat tahoillaan edellä mainittua vahingollista salaliittoteoriaa. Ainakin kaksi koulua on jouduttu sulkemaan Springfieldissä ja kaupungin pormestari on niin ikään kertonut saaneensa tappouhkauksia.

- On suuri häpeä, mitä perheille ja lapsille tapahtuu siinä yhteisössä, Harris sanoi.

- Sen on loputtava, hän jatkoi.

Harris tähdensi myös, että Trumpille on viestittävä, ettei hänelle voida uskoa presidentin tehtävää, jos hän jatkaa vastaavanlaisen vihaa lietsovan retoriikan käyttöä.

TRUMP on puolestaan syyttänyt Harrisin ja Bidenin hänestä käyttämän retoriikan olleen syy kahteen häneen kohdistuneeseen epäiltyyn salamurhayritykseen. Demokraatit ovat kuvailleet Trumpin olevan uhka demokratialle.

Valkoisen talon tiedottaja Karine Jean-Pierre on sanonut, että Biden ja Harris eivät ole koskaan rohkaisseet väkivaltaan millään tavalla.

Trump itse käyttää omassa kampanjoinnissaan kyseenalaista kieltä ja muun muassa maalaa Harrisista kuvaa pahana radikaalina, joka vie Yhdysvallat epäonnistumisen tielle.

Kun Trump puhui samaisen NABJ-järjestön kanssa heinäkuussa, hän aiheutti suuttumusta esitettyään kummallisia väitteitä Harrisin etnisyydestä. Hän väitti virheellisesti, että Harris olisi aiemmin identifioinut itsensä intialaiseksi, mutta joitakin vuosia sitten “kääntynyt mustaksi”. Harrisin edesmennyt äiti oli intialainen ja hänen isänsä on jamaikalainen.

Trump ja Harris kampanjoivat kumpikin tiistaina niin sanotuissa vaa’ankieliosavaltioissa, joiden tilannetta seurataan tarkasti niin Yhdysvalloissa kuin ulkomailakin, sillä niiden merkitys vaalien lopputulokselle on merkittävä.

Tuore Suffolkin yliopiston ja USA Todayn kannatusmittaus antaa Harrisille hienoisen johdon Trumpista Pennsylvaniassa, jossa varapresidentti kampanjoi tiistaina. Harrisin kannatus osavaltiossa on mittauksen mukaan 49 ja Trumpin 46 prosenttia.