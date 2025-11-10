Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.11.2025 15:23 ・ Päivitetty: 10.11.2025 15:23

Trump joukkoarmahti vuoden 2020 presidentinvaalien rikoksista ja häirinnästä syytettyjä

LEHTIKUVA / AFP
Joe Biden voitti Donald Trumpin USA:n vuoden 2020 presidentinvaaleissa. Trump on useita kertoja väittänyt voittoa "varastetuksi" ja vaaleja "vilpillisiksi".

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on armahtanut kymmeniä ihmisiä, joita syytettiin vuoden 2020 presidenttivaalien horjuttamisesta. Asiasta kertoi Suomen aikaa maanantaina Trumpin hallinnon armahduksista vastaava asianajaja Ed Martin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yli 70 armahdetun joukossa on muun muassa Trumpin entiset asianajajat Ruby Giuliani ja Sidney Powell sekä Valkoisen talon entinen kansliapäällikkö Mark Meadows.

Esimerkiksi Giuliania ja Meadowsia syytettiin Georgian osavaltiossa pyrkimyksestä kumota vuoden 2020 vaalien tulos. Myös Trump oli syytettynä rikosjutussa.

Entinen presidentti Joe Biden voitti Trumpin täpärästi Georgiassa vuoden 2020 vaaleissa.

MARTININ julkaiseman armahduskirjeen mukaan listalla oleville myönnetään täysi ja ehdoton armahdus.

Armahdettuja ei ole syytetty liittovaltion tasolla, mutta asiakirja voi estää tulevia hallintoja syyttämästä listalla olevia asiassa.

Trump on pitkään väittänyt, että hänellä olisi valta armahtaa itsensä liittovaltion tasolla. Armahduskirjeessä kuitenkin sanotaan, ettei kyseinen armahdus koske presidenttiä.

