Trump kehui Xi-tapaamista ja sääti Kiinan tulleja

Etelä-Koreassa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tavannut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo maiden sopineen harvinaisista maametalleista, jotka ovat hiertäneet maiden välejä viime aikoina uuteen liekkiin syttyneessä kauppasodassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump kertoi toimittajille Air Force One -koneessaan, että sopimus on voimassa vuoden kerrallaan ja sitä voidaan jatkaa.

- Koko harvinaisten maametallien kysymys on nyt ratkaistu, ja se on koko maailmalle, Trump sanoi.

Tapaaminen Xin kanssa oli suuri menestys, Trump luonnehti. Sen seurauksena Yhdysvallat leikkaa välittömästi fentanyyliin liittyviä Kiinan-vastaisia tuontitulleja 10 prosenttiin. Presidentti kertoi myös lähtevänsä vierailulle Kiinaan ensi vuoden huhtikuussa.

Tapaaminen järjestettiin Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön Apecin huippukokouksen yhteydessä. Presidentit tapasivat edellisen kerran Trumpin ensimmäisellä virkakaudella vuonna 2019.

MAAT AIKOVAT Trumpin mukaan tehdä yhteistyötä Ukrainan sodan suhteen. Trump sanoo, ettei keskustellut Taiwanin asemasta Xin kanssa.

- Ukraina nousi esiin hyvin voimakkaasti. Puhuimme siitä pitkän aikaa, ja me molemmat aiomme työskennellä yhdessä nähdäksemme, saadaanko jotain aikaan. Xi auttaa meitä, ja me teemme yhteistyötä Ukrainan asioissa.

Kiina on ollut Venäjälle tärkeä tukija sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti laajan hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan yli 3,5 vuotta sitten. Vaikka Kiina ei olekaan tukenut Venäjää suoraan sotilaallisesti, se on jatkanut kaupankäyntiään maan kanssa, mitä on pidetty ratkaisevan tärkeänä Venäjän sotakassalle.

Trump on maanitellut Kiinaa lopettamaan öljyn ostamisen Venäjältä. Tätä tavoitetta Trump ei kuitenkaan tuoreeltaan maininnut keskustelun jälkeen.

SULJETTUJEN ovien takana käyty presidenttien keskustelu kesti AFP:n mukaan noin tunnin ja 40 minuuttia. Johtajilla oli tukenaan muita korkeita maiden hallituksen edustajia. Yhdysvaltojen puolelta mukana olivat muun muassa ulkoministeri Marco Rubio ja valtiovarainministeri Scott Bessent. Kiinan puolella olivat muun muassa ulkoministeri Wang Yi ja kauppaministeri Wang Wentao.

Maiden välinen kauppasota leimahti taas hieman ennen tapaamista, kun Kiina määräsi aiemmin tässä kuussa tiukkoja vientirajoituksia huipputeknologialle tärkeiden harvinaisten maametallien viennille. Trump vastaisi ilmoitukseen uhkaamalla Kiinaa korkeilla vastatulleilla.

Lisäksi mailla on ollut erimielisyyksiä muun muassa tekoälysirujen sekä soijapapujen viennistä.

Paluumatkalla lentokoneessaan Trump sanoo olleensa liian kiireinen tavatakseen samalla reissulla Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia.