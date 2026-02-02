Trump: Kennedy Center kiinni

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän haluaa sulkea perinteikkään Kennedy Center -kulttuurilaitoksen kahdeksi vuodeksi perusteellista remonttia varten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Olen päättänyt, että nopein tapa nostaa Trump Kennedy Center menestyksen, kauneuden ja loiston korkeimmalle tasolle on lopettaa viihdetoiminta noin kahdeksi vuodeksi, Trump sanoo Truth Social -viestipalvelussaan.

Trumpin mukaan keskuksen väliaikainen sulkeminen on tarpeen, koska keskuksessa järjestettävät eri tapahtumat haittaisivat ja hidastaisivat remonttia.

Hänen mukaansa lopullisen päätöksen väliaikaisesta sulkemisesta tekee keskuksen hallitus.

Trumpin ehdotuksen mukaan keskus laitettaisiin kiinni maan itsenäisyyspäivänä. Yhdysvallat juhlii itsenäistymisensä 250-vuotispäivää 4. heinäkuuta.

- Amerikka tulee olemaan erittäin ylpeä uudesta ja kauniista maamerkistään monien sukupolvien ajan.

Trumpin ehdottaman uudistuksen todellinen laajuus ei ole selvillä, mutta hän on jo pitkään väittänyt, että keskus on rapistunut ja remontin tarpeessa.

KENNEDY CENTER rakennettiin eläväksi muistomerkiksi surmatulle presidentti John. F. Kennedylle. Aiemmin puolueeton keskus avattiin vuonna 1971.

Kulttuurikeskuksen tarjontaan tyytymätön Trump erotti viime vuonna keskuksen hallituksen, nimitti uuden hallituksen ja tuli itse valituksi puheenjohtajaksi.

Joulukuussa Kennedy Centerin hallitus päätti lisätä Trumpin oman nimen osaksi keskuksen nimeä.

Useat tunnetut taiteilijat ja esitykset ovat ottaneet etäisyyttä Kennedy Centeriin sen jälkeen, kun Trump kaappasi vallan keskuksessa. Esiintymisensä keskuksessa ovat peruneet muun muassa oopperasopraano Renee Fleming ja maailmankuulu säveltäjä Philip Glass.

Hamilton-musikaali perui niin ikään Kennedy Centerille kaavaillut esityksensä viitaten muun muassa Trumpin puolueelliseen toimintaan keskuksen ympärillä. Washingtonin kansallisooppera vuorostaan ilmoitti tammikuussa jättävänsä Kennedy Centerin, joka on ollut oopperan koti aina keskuksen avaamisesta lähtien.

Osa on maininnut perusteluissaan erikseen Trumpin nimen lisäämisen keskuksen nimeen ja rakennuksen julkisivuun. Toiset ovat viitanneet logistisiin ja taloudellisiin paineisiin.