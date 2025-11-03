Trump: Kiina ja Venäjä ovat tehneet salaa ydinkokeita – ”En halua olla ainoa maa, joka ei testaa”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Kiina ja Venäjä ovat tehneet ydinkokeita, mutta eivät vain kerro niistä. Trump esitti näkemyksensä Suomen aikaa varhain maanantaina julkaistussa uutiskanava CBS:n 60 Minutes -ohjelmassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentti sanoi ohjelmassa, että ydinaseita olisi testattava, jotta voitaisiin nähdä, miten ne toimivat.

- Me olemme ainoa maa, joka ei testaa. En halua olla ainoa maa, joka ei testaa, Trump sanoi ydinkokeista.

Yhdysvallat ei ole tehnyt ydinpommien koeräjäytyksiä yli 30 vuoteen. Ydinpommien koeräjäytyksiä ei ole havaittu vuosikymmeniin myöskään Venäjältä tai Kiinalta, ja tiettävästi niitä on tehnyt 2000-luvulla ainoastaan Pohjois-Korea.

YHDYSVALTAIN energiaministeri Chris Wrightin mukaan Trumpin väläyttelemät ydinkokeet eivät tarkoittaisi varsinaisia ydinaseiden testiräjähdyksiä.

Energiaministerin mukaan kyse olisi ennemminkin järjestelmien testaamisesta.

- Mielestäni testit, joista puhumme juuri nyt, ovat järjestelmätestejä, Wright sanoi Fox Newsille.

- Nämä eivät ole ydinräjähdyksiä. Kutsumme näitä ei-kriittisiksi räjähdyksiksi.

Energiaministeri sanoi, että kokeissa testattaisiin ydinaseiden ”kaikkia muita” osia, jotta niiden toimivuus voitaisiin varmistaa.

Epäselvyys Yhdysvaltain mahdollisista ydinkokeista alkoi viime viikolla, kun Trump antoi asiasta tulkinnanvaraisia ja hämmentäviä lausuntoja.

Trump sanoi ensin, että Yhdysvallat alkaa tehdä jälleen ydinkokeita, kun muutkin maat tekevät niitä. Hän jätti kuitenkin myöhemmissä kommenteissaan epäselväksi, tarkoittiko hän ydinkokeilla ydinpommien koeräjäytyksiä.

- Sitä en kerro, Trump sanoi.

- Se selviää teille hyvin pian, mutta me teemme testejä, kyllä, ja muutkin maat tekevät niitä. Jos he tekevät niitä, mekin teemme niitä, Trump sanoi vastauksena toimittajien kysymyksiin.

Trump ei selventänyt sitä, mitä hän tarkoittaa muiden maiden tekemillä testeillä.

TRUMPIN ilmoitus seurasi Venäjän tekemiä testejä ydinkäyttöisellä, ydinkärjen kantamiseen kykenevällä torpedolla sekä uudella risteilyohjuksella.

Venäjä on korostanut, että sen viimeaikaiset asetestit eivät ole millään tapaa tulkittavissa ydinkokeiksi. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä toivoo, että Trumpille on välitetty todenmukainen kuva tilanteesta.

Peskov sanoi, että Venäjä ryhtyy tekemään omia räjäytyksiään, jos Yhdysvallat ryhtyy niihin ensiksi.

Kiinan ulkoministeriön edustaja kehotti Yhdysvaltoja noudattamaan ydinkokeiden kansainvälistä kieltoa. Kiina kiistää Trumpin väitteet siitä, että maa olisi tehnyt salaisia ydinkokeita. Kiinan ulkoministeriön edustajan mukaan Kiina on pidättäytynyt ydinkokeista ja pyrkinyt rauhanomaiseen kehitykseen.

Yhdysvallat allekirjoitti ydinkokeet kieltävän sopimuksen vuonna 1996, mutta ei koskaan ratifioinut sopimusta. Samoin menettelivät Venäjä ja Kiina.

Täydennetty klo 10.29 toiseksi viimeiseen kappaleeseen, että Kiina kiistää Trumpin väitteet.