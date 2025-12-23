Trump kommentoi Epstein-materiaaleja – Bill Clinton vaatii aineiston läpinäkyvämpää julkaisua

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyviä asiakirjoja ensi kertaa sen jälkeen, kun oikeusministeriö alkoi julkaista aineistoa perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump sanoi toimittajille paikallista aikaa maanantaina, että Epsteinin ”viattomasti tavanneet” ihmiset ovat vaarassa menettää maineensa tutkinta-asiakirjojen julkistamisen vuoksi.

- Tämä koko Epstein-juttu on vain tapa yrittää kääntää huomio pois republikaanipuolueen valtavasta menestyksestä, hän sanoi toimittajille Mar-a-Lagon kartanossaan Floridassa.

Entinen presidentti Bill Clinton oli näkyvästi esillä ensimmäisessä ministeriön julkaisemassa erässä Epstein-asiakirjoja, ja Trumpilta kysyttiin hänen reaktiotaan asiaan.

- Pidän Bill Clintonista. Olen aina tullut toimeen Bill Clintonin kanssa. Vihaan nähdä hänestä tulevan julki kuvia, Trump vastasi.

- Siellä on kuvia minustakin, hän lisäsi.

Trump selitti kuvia sanoen, että kaikki olivat hyvissä väleissä Epsteinin kanssa.

Trump oli aikoinaan läheisissä väleissä Epsteinin kanssa, mutta on sittemmin ottanut tähän etäisyyttä. Presidenttinä Trump on pyrkinyt kääntämään huomion pois Epsteiniin liittyvistä asioista. Hän on myös muun muassa hyökännyt asiasta kysyneitä toimittajia vastaan.

YHDYSVALTOJEN ulkoministeriö julkaisi vielä tiistaina Suomen aikaa tuhansia Epstein-asiakirjoja, kertoi AFP. Niiden sisällön perkaamisessa uskottiin vielä menevän aikaa.

Maan entisen presidentin Bill Clintonin kanslia vaatii, että Epsteiniin liittyviä asiakirjoja julkaistaisiin aiempaa läpinäkyvämmin. Demokraattipresidentin tiedottaja Angel Urena julkaisi asiasta tiedotteen viestipalvelu X:ssä paikallista aikaa maanantaina.

Tiedotteessa vaaditaan, että Trump määrää oikeusministerinsä Pam Bondin viivytyksettä julkaisemaan kaikki asiakirjat, joissa Clinton esiintyy. Tiedotteen mukaan tästä kieltäytyminen vahvistaisi epäilystä siitä, että oikeusministeriö julkaisee materiaalia valikoidusti vihjaillakseen väärinkäytöksistä.

Urenan mukaan oikeusministeriön tähänastisten julkaisujen perusteella on selvää, että jotakuta suojellaan.

- Emme tiedä ketä, mitä tai miksi, tiedotteessa sanotaan.

New York Timesin mukaan monissa kuvissa, joissa Clinton esiintyy, hän on ainut tunnistettavissa oleva ihminen, kun muut on sensuroitu. Asiakirjoissa tarjotaan myös kuville kontekstia varsin vähäisesti jos ollenkaan.

TRUMPIN hallintoa on arvosteltu perjantaisen julkaisun jälkeen muun muassa asiakirjojen rajusta sensuroinnista. Oikeusministeriön on syytetty salanneen tai muokanneen julkaistua aineistoa Trumpin suojelemiseksi.

Oikeusministeriö on sanonut suojelevansa sensuroinneilla Epsteinin uhreja.

Yhdysvaltalaismediat kertoivat viikonloppuna, että asiakirjojen joukosta oli niiden julkaisun jälkeen kadonnut tiedostoja. Oikeusministeriön verkkosivuilta kadonneen materiaalin joukossa oli muun muassa kuva pöydästä, jonka avoimesta laatikosta pilkistää valokuva Trumpista ja Epsteinistä sekä tämän rikoskumppanista Ghislaine Maxwellistä.

Sunnuntaina oikeusministeriö kertoi julkaisseensa kuvan uudelleen.

- Varmuuden vuoksi oikeusministeriö poisti kuvan väliaikaisesti jatkotarkistusta varten. Tarkistuksen jälkeen todettiin, ettei ole todisteita siitä, että kuvassa esiintyisi Epsteinin uhreja, ja se on julkaistu uudelleen ilman muutoksia tai sensurointia, ministeriö kertoi.

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi viime kuussa lain, jonka mukaan hallinnon oli julkaistava Epstein-materiaali perjantaihin 18. joulukuuta mennessä. Oikeusministeriö julkaisi perjantaina vain osan vaaditusta aineistosta.

Epstein tuomittiin vuonna 2008 alaikäisiin liittyvistä seksuaalirikoksista. Hän kiisti syyllisyytensä.

Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019. Viranomaisten mukaan Epstein teki oikeudenkäyntiä odottaessaan itsemurhan vankilasellissään saman vuoden elokuussa.

Uutista täydennetty klo 12.20 tiedolla, että Suomen aikaa tiistaina on julkaistu lisää asiakirjoja.