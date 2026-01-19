Trump lähetti Norjan pääministerille oudon Nobel-kiukkukirjeen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo kirjeessään Norjan pääministeri Jonas Gahr Störelle, että hän ei aio edetä Grönlanti-kiistassa enää pelkästään rauhanomaisesti, koska ei saanut Nobelin rauhanpalkintoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta uutisoivat muun muassa talouskanava Bloomberg ja norjalaislehti VG. Kirjeestä kertoi ensimmäisenä yhdysvaltaisen PBS-kanavan toimittaja Nick Schifrin viestipalvelu X:ssä.

- Koska maanne päätti olla antamatta minulle Nobelin rauhanpalkintoa yli kahdeksan sodan lopettamisesta, en enää tunne velvollisuutta ajatella pelkästään rauhaa, Trump sanoo kirjeessä.

Störe on vahvistanut VG:lle saaneensa kyseisensisältöisen kirjeen, ja kuvailee sitä vastaukseksi hänen ja Suomen presidentin Alexander Stubbin Trumpille aiemmin lähettämäänsä viestiin.

KIRJEESSÄ Trump sanoo keskittyvänsä nyt siihen, mikä on hyvää ja sopivaa Yhdysvalloille.

- Maailma ei ole turvallinen, ellemme hallitse Grönlantia täysin ja kokonaisvaltaisesti, Trump kirjoittaa.

Silti Nobel-palkinnosta ei päätä tai sitä jaa Norjan valtio tai sen hallitus. Myös Norjan pääministeri muistuttaa tästä faktasta.

- Olen useasti ja selkeästi selittänyt Trumpille sen, mikä on yleisesti tiedossa Nobelin rauhanpalkinnosta, nimittäin että palkinnon jakaa itsenäinen Nobel-komitea, ei Norjan hallitus, Störe sanoo Bloombergille lähettämässään lausunnossa.

MAANANTAINA Trump jatkoi sosiaalisessa mediassa Grönlanti-uhitteluaan.

Trump julkaisi omalla Truth Social -alustallaan viestin, jossa hän väittää jälleen, ettei Tanska kykenisi puolustamaan itsehallintoaluettaan Venäjältä. Trumpin mukaan sotilasliitto Nato olisi vaatinut Tanskalta tähän toimia jo kaksikymmentä vuotta.

Trump kirjoittaa, että nyt on aika toimia. Hän ei tarkemmin avaa, mihin toiminta viittaa.

Yhdysvaltojen vaateet Grönlantia ja Tanskaa kohtaan ovat viime viikkoina kasvaneet ja välit sotilasliitto Naton eurooppalaisten jäsenmaiden kanssa viilenneet.

Naton pääsihteerin Mark Rutten on tarkoitus tavata tänään Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen ja Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt Brysselissä.