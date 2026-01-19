Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

19.1.2026 09:37 ・ Päivitetty: 19.1.2026 09:37

Trump lähetti Norjan pääministerille oudon Nobel-kiukkukirjeen

iStock

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo kirjeessään Norjan pääministeri Jonas Gahr Störelle, että hän ei aio edetä Grönlanti-kiistassa enää pelkästään rauhanomaisesti, koska ei saanut Nobelin rauhanpalkintoa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta uutisoivat muun muassa talouskanava Bloomberg ja norjalaislehti VG. Kirjeestä kertoi ensimmäisenä yhdysvaltaisen PBS-kanavan toimittaja Nick Schifrin viestipalvelu X:ssä.

- Koska maanne päätti olla antamatta minulle Nobelin rauhanpalkintoa yli kahdeksan sodan lopettamisesta, en enää tunne velvollisuutta ajatella pelkästään rauhaa, Trump sanoo kirjeessä.

Störe on vahvistanut VG:lle saaneensa kyseisensisältöisen kirjeen, ja kuvailee sitä vastaukseksi hänen ja Suomen presidentin Alexander Stubbin Trumpille aiemmin lähettämäänsä viestiin.

KIRJEESSÄ Trump sanoo keskittyvänsä nyt siihen, mikä on hyvää ja sopivaa Yhdysvalloille.

- Maailma ei ole turvallinen, ellemme hallitse Grönlantia täysin ja kokonaisvaltaisesti, Trump kirjoittaa.

Silti Nobel-palkinnosta ei päätä tai sitä jaa Norjan valtio tai sen hallitus. Myös Norjan pääministeri muistuttaa tästä faktasta.

- Olen useasti ja selkeästi selittänyt Trumpille sen, mikä on yleisesti tiedossa Nobelin rauhanpalkinnosta, nimittäin että palkinnon jakaa itsenäinen Nobel-komitea, ei Norjan hallitus, Störe sanoo Bloombergille lähettämässään lausunnossa.

MAANANTAINA Trump jatkoi sosiaalisessa mediassa Grönlanti-uhitteluaan.

Trump julkaisi omalla Truth Social -alustallaan viestin, jossa hän väittää jälleen, ettei Tanska kykenisi puolustamaan itsehallintoaluettaan Venäjältä. Trumpin mukaan sotilasliitto Nato olisi vaatinut Tanskalta tähän toimia jo kaksikymmentä vuotta.

Trump kirjoittaa, että nyt on aika toimia. Hän ei tarkemmin avaa, mihin toiminta viittaa.

Yhdysvaltojen vaateet Grönlantia ja Tanskaa kohtaan ovat viime viikkoina kasvaneet ja välit sotilasliitto Naton eurooppalaisten jäsenmaiden kanssa viilenneet.

Naton pääsihteerin Mark Rutten on tarkoitus tavata tänään Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen ja Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt Brysselissä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mika Horelli

Politiikka
17.1.2026
EU:sta tuli moraalinen suurvalta – ja geopoliittinen kääpiö Yhdysvalloille
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
17.1.2026
Arvio: Miessukupolvien taakat periytyvät draaman kirjoittamisessakin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU