Trump: ”Meillä on ryhmä matkalla paikkaan nimeltä Iran” – toivoi sotatoimien välttämistä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo toivovansa, että maa voi välttää sotatoimet Irania vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Rakensin asevoimia ensimmäisellä presidenttikaudellani, ja nyt meillä on ryhmä matkalla paikkaan nimeltä Iran, toivottavasti meidän ei tarvitse käyttää sitä, Trump kertoi toimittajille vaimostaan ​​Melania Trumpista kertovan dokumentin ensi-illassa.

Hän sanoo myös aikovansa käydä Iranin kanssa lisäneuvotteluja mahdollisesta ydinsopimuksesta.

- Olen keskustellut ja suunnittelen sitä, Trump vastasi toimittajien kysymykseen mahdollisista Iran-neuvotteluista.

YHDYSVALLAT on lähettänyt Irania kohti Trumpin sanoin ”armadan verran” sotalaivoja. Trump kirjoitti keskiviikkona Truth Social -alustallaan, että Irania lähestyvät sotalaivat olisivat valmiita tarvittaessa täyttämään tehtävänsä nopeasti ja väkivalloin.

Yhdysvallat on uhannut Irania sotilaallisella väliintulolla, koska Iranin hallinto on tukahduttanut väkivaltaisesti sitä vastustavia mielenosoituksia.

Joulukuussa alkaneiden mielenilmausten huippu nähtiin ennen tammikuun puoliväliä.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Iranin mielenosoituksissa on vahvistettu surmatun lähes 6 000 ihmistä. Järjestöt sanovat tutkivansa vielä tietoja tuhansien muiden ihmisten kuolemista.

Iranin varapresidentti Mohammad Reza Aref sanoi torstaina, että maan tulee varautua sotatilaan. Hänen mukaansa Iranin strategiana on, että maa ei itse aloita sotaa, mutta tulee tarvittaessa puolustamaan itseään.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kehotti torstaina Irania ja Yhdysvaltoja vuoropuheluun tuhoisien seurausten välttämiseksi. Guterresin mukaan vuoropuhelua tarvitaan maiden välisten jännitteiden purkamiseksi.

Lisäksi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus ilmaisi torstaina huolensa Iranin terveydenhuollon tilasta. Ghebreyesusin mukaan terveydenhuollon henkilöstöä on loukkaantunut levottomuuksissa ja terveydenhuoltolaitokset estyneet tarjoamasta palveluita hoitoa tarvitseville.

EU-MAIDEN ulkoministerit päättivät torstaina kokouksessaan lisätä Iranin vallankumouskaartin EU:n terroristijärjestöjen listalle. Syynä on kaartin osallistuminen Iranin kansalaisprotestien väkivaltaiseen tukahduttamiseen.

Kaartin listaaminen terroristijärjestöksi merkitsee muun muassa järjestön varojen jäädyttämistä sekä matkustuskieltoa sen jäsenille. Lisäksi maat päättivät lisätä pakotteita 15:lle Iranin hallintoon kuuluvalle henkilölle vakavista ihmisoikeusrikkomuksista.

Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan Turkki harkitsee puolestaan rajaturvallisuutensa vahvistamista, mikäli Yhdysvallat iskee Turkin rajanaapuriin Iraniin. Turkilla on yli 500 kilometriä yhteistä rajaa Iranin kanssa.