Trump: ”Niin paha maallemme!”

– He löytävät Bidenin ääniä kaikkialta – Pennsylvaniasta, Wisconsinista ja Michiganista. Niin paha maallemme!, Trump tviittaa.

Trump väittää myös muun muassa, että nyt työskenneltäisiin kovasti sen eteen, että hänen puolen miljoonan äänen etumatkansa Pennsylvaniassa katoaisi.

Trump on puhunut jopa kuin taikuutena ilmestyneistä äänistä ja Twitter on merkinnyt viestin huomautuksella.

Tiedossa on, että täysin laillisten ennakkoäänten laskenta vie USA:ssa enemmän aikaa. Ennakkoäänissä demokraattien tiedetään olevan vahvoilla.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020