Trump oikeustaistoon New York Timesiä vastaan: ”Mustamaalaavat minua”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut käyvänsä oikeustaisteluun New York Times -lehteä vastaan pitkään jatkuneesta kunnianloukkauksesta ja herjauksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän sanoi vaativansa lehdeltä noin 15 miljardin dollarin korvauksia.

Trump kertoi asiasta Truth Social -sometilillään maanantaina paikallista aikaa. Trumpin mukaan hän aikoo nostaa kanteen Floridassa.

- (New York Times) on yksi maamme historian huonoimmista ja rappeutuneimmista sanomalehdistä, josta on tullut käytännössä radikaalin vasemmistodemokraattisen puolueen ”äänitorvi”, Trump kirjoitti.

PRESIDENTTI ei yksilöinyt, mitä erityisen rikollista hänelle oli tämän lehden palstoilla tehty. Hän syytti kuitenkin muiden yhdysvaltalaisten mediajättien ”vääristelevän” häntä koskevia dokumentteja ja asiakirjoja, ja sanoi puuttuvansa niidenkin toimiin.

Trump raivosi päivityksessään, kuinka New York Times oli viime syksynä vastoin maan vaalikampanjasääntöjä asettunut julkisesti tukemaan demokraattiehdokasta, silloista varapresidentti Kamala Harrisia presidentinvaaleissa.

Trump kutsui ennennäkemättömäksi sitä, että Harrisin kuva oli julkaistu näyttävästi lehdessä tätä tukevan pääkirjoituksen kera.

Mediakanavilla on kuitenkin Yhdysvalloissakin vapaus tukea julkisesti ketä haluavat.

New York Times on Trumpin mukaan arvostellut ja mustamaalannut häntä, hänen yritystoimintaansa sekä perhettään vuosien ajan.

- New York Timesin on annettu valehdella, mustamaalata ja halventaa minua aivan liian kauan, ja se loppuu NYT! Kanne nostetaan Floridan osavaltiossa. Kiitos huomiostanne tälle asialle. TEHDÄÄN AMERIKASTA JÄLLEEN SUURI, hän kirjoitti.