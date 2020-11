Trump otti silmätikun tiedotustilaisuudessaan – sai tiukan vastauksen: ”En anna kiusaajan komennella”

Yhdysvalloissa on varmistettu yli 188 000 uutta koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto AFP. Asia selviää AFP:n mukaan Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Lisäksi Yhdysvalloissa on kirjattu AFP:n mukaan lähes 1 600 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toisaalta esimerkiksi Washington Post -lehti puolestaan antaa hieman maltillisemman lukeman ja kertoo, että maassa on varmistettu yli 177 000 uutta tartuntaa.

Lehden mukaan perjantai oli jo kolmas päivä putkeen, jolloin uusien tartuntojen määrä oli ennätyskorkea.

Johns Hopkinsin mukaan maassa on tähän mennessä varmistettu yli 10,7 miljoonaa tartuntaa ja kirjattu yli 244 000 koronakuolemaa.

Talvella voi kuolla lähes 200 000 yhdysvaltalaista

Koronavirukseen kuolleiden määrä voi olla Yhdysvalloissa lähes kaksinkertainen maaliskuun alkuun mennessä, kertoo uutiskanava NBC News. Arvio perustuu Washingtonin yliopiston IHME-tutkimuslaitoksen (Institute for Health Metrics and Evaluation) tuoreimpaan ennusteeseen.

Tutkimuslaitos arvioi, että koronaan liittyviä kuolemia voi olla maassa maaliskuun alussa lähes 440 000.

Kun arvioon lasketaan mukaan toista korona-aaltoaan läpikäyvä Eurooppa ja muu maailma, voi maailmanlaajuinen koronakuolemien määrä olla maaliskuun ensimmäisenä päivänä jo 2,8 miljoonan luokkaa, IHME ennustaa.

Tähän mennessä maailmalla on varmistettu Johns Hopkinsin mukaan yhteensä yli 53,3 miljoonaa tartuntaa ja kirjattu yli 1,3 miljoonaa koronakuolemaa.

Koronaan liittyvien kuolemien määrä olisi tutkimuslaitoksen ennusteen mukaan siis yli kaksinkertainen tämänhetkiseen verrattuna.

Cuomo : Trump pelottelee newyorkilaisia koronarokotteella

New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo syytti perjantaina Yhdysvaltain istuvaa presidenttiä Donald Trumpia siitä, että tämä yrittää käyttää mahdollista koronavirusrokotetta pelotellakseen osavaltiota.

Cuomo kommentoi uutiskanava CNN:n haastattelussa Trumpin väitteitä siitä, että kuvernööri viivästyttäisi rokotteen jakelua osavaltiossaan poliittisista syistä.

– Hän yrittää kovistella ihmisiä, hän yrittää kovistella kuvernöörejä, hän käyttää hallintoa koston työkaluna, Cuomo kommentoi.

– En anna kiusaajan komennella newyorkilaisia, piste.

CNN:n mukaan Trump otti Cuomon silmätikukseen ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan, jonka hän piti sen jälkeen, kun demokraattien Joe Bidenin kerrottiin voittavan presidentinvaalit.

Trump väitti rokotteen olevan saatavilla koko kansalle huhtikuussa.

– Lukuun ottamatta paikkoja, kuten New Yorkin osavaltio, jossa, poliittisista syistä, kuvernööri päätti sanoa, että hän ottaa aikansa tämän rokotteen kanssa, Trump sanoi Valkoisen talon ruusutarhassa CNN:n mukaan.

Hän sanoi toimittavansa rokotteen osavaltioon vasta, kun Cuomo kertoo olevansa valmis.

– Muuten emme voi toimittaa sitä osavaltioon, joka ei aio antaa sitä asukkailleen, Trump jatkoi.

New Yorkissa käynnissä toinen korona-aalto

CNN:n mukaan Cuomo kertoi aiemmin syksyllä, että New Yorkin terveysviranomaiset arvioivat kaikki Yhdysvaltain hyväksymät koronavirusrokotteet ja sanoi kehottavansa newyorkilaisia olemaan ottamatta rokotetta ennen kuin osavaltion prosessi on suoritettu.

Cuomo arvioi perjantaina Trumpin kommenttien olevan virheellisiä. Hänen mukaansa New York on yksi niistä osavaltioista, joilla on oma tieteellinen paneeli koronarokotteiden arvioimiseksi. Cuomon mukaan osavaltion paneeli arvioi rokotteen heti, kun Yhdysvaltain ruoka- ja lääketurvallisuuden virasto FDA on antanut sille hyväksyntänsä.

– Sitten voin sanoa newyorkilaisille: ”Tiedän, että olitte epäluuloisia, mutta laitoimme erillisen paneelin arvioimaan sen – se on turvallinen, ottakaa se”, Cuomo sanoi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan New Yorkissa on käynnissä toinen korona-aalto ja osavaltiossa asetettiin perjantaina uusia rajoituksia baareille ja ravintoloille. New York oli keväällä yksi Yhdysvaltain pahimpia koronakeskittymiä.

Cuomo on määrännyt tuoreeltaan kaikkia anniskeluliikkeitä lopettamaan alkoholinmyynnin iltakymmeneltä, kertoo AFP.

New Yorkin kaupungin pormestari Bill de Blasio puolestaan varoitteli seuraavansa mahdollisesti muiden yhdysvaltalaisten suurkaupunkien mallia ja siirtävänsä koulut etäopetukseen mahdollisesti jo maanantaista alkaen.