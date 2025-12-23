Trump puhui jälleen tarpeesta saada Grönlanti Yhdysvalloille – “Siellä on venäläisiä ja kiinalaisia laivoja ympäriinsä”

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump toisti maanantaina kantansa siitä, että Yhdysvallat tarvitsee Grönlannin kansallisen turvallisuutensa vuoksi.

- Tarvitsemme Grönlannin kansallisen turvallisuuden vuoksi, emme mineraalien. – – Jos katsotte Grönlannin rannikkoa, siellä on venäläisiä ja kiinalaisia laivoja ympäriinsä, Trump sanoi tiedotustilaisuudessa Floridan Palm Beachilla maanantaina.

Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue. Tanska taas kuuluu Yhdysvaltojen johtamaan sotilasliitto Natoon.

- Grönlanti on meidän maamme. Meidän päätöksemme tehdään täällä, Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen kirjoitti Facebookissa tiistaina.

Sunnuntaina Trump nimitti Louisianan osavaltion kuvernöörin Jeff Landryn Grönlannin-erityislähettilääkseen. Landry sanoi tekevänsä Grönlannista osan Yhdysvaltoja.

Tanska on torjunut ajatuksen suoralta kädeltä, ja EU on ilmoittanut tukevansa Tanskaa täysin. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen sanoivat maanantaina yhteislausunnossaan, että Grönlanti kuuluu grönlantilaisille.

- Toista maata ei voi liittää itseensä. Odotamme, että yhteistä alueellista koskemattomuuttamme kunnioitetaan, he sanoivat.

Tammikuisen mielipidemittauksen mukaan valtaosa Grönlannin 57 000 asukkaasta haluaisi itsenäistyä Tanskasta, mutta ei haluaisi osaksi Yhdysvaltoja.

SUOMEN ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) otti maanantaina kantaa Tanskan tilanteeseen. Viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan tekstissä hän kertoi asuneensa Kööpenhaminassa 20 vuotta sitten ja muistaa, kuinka Tanska oli Yhdysvaltojen ja Naton kiihkeä liittolainen, joka lähetti joukkoja operaatioihin sekä Afganistaniin että Irakiin.

- Tanska maksoi kovan hinnan osallistumisestaan – he menettivät suhteellisesti hyvin paljon sotilaita Afganistanissa – mutta niin myös kotimaassa: yhteiskuntarauhaa horjuttivat terroriuhkaukset, jotka liittyivät Yhdysvaltojen operaatioihin osallistumiseen, Valtonen kirjoittaa.

Valtosen mukaan Tanska on todella laittanut itsensä likoon ja tanskalaiset ovat erinomaisia ja luotettavia liittolaisia.

- On itsestäänselvää, että on Tanskan ja Grönlannin vastuulla päättää asioista, jotka koskevat Tanskaa ja Grönlantia, Valtonen kertoo.

