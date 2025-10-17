Trump: Tapaan Putinin pian – ja perjantaina Zelenskyin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän odottaa tapaavansa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa seuraavan kahden viikon aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tapaan hänet luultavasti seuraavien kahden viikon aikana, Trump sanoi toimittajille presidentin työhuoneessa Oval Officessa.

Trumpin mukaan maan ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa ennen presidenttien tapaamista.

Trump ja Putin puhuivat torstaina puhelimessa kahden ja puolen tunnin ajan. Trump sanoi puhelun jälkeen, että kaksikko aikoo tavata Unkarin pääkaupungissa Budapestissä.

Kremlin mukaan Trumpin ja Putinin tapaamisen valmistelut aloitetaan välittömästi.

Viimeksi Trump ja Putin tapasivat Alaskassa elokuussa. Kyseessä oli tuolloin ensimmäinen Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.

Puhelussa edistyttiin Trumpin mukaan ”suuresti”.

Kreml puolestaan luonnehti Trumpin ja Putinin keskustelua erittäin avoimeksi ja luottamusta herättäväksi. Kremlin mukaan puhelu käytiin Venäjän aloitteesta.

PERJANTAINA Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaa Trumpin Washingtonissa.

Etukäteen on arvuuteltu, aikooko Yhdysvallat antaa Ukrainalle pitkän kantaman iskuihin soveltuvia Tomahawk-risteilyohjuksia. Uutistoimisto AFP:lle nimettömästi puhunut virkamieslähde Ukrainan hallinnosta kertoo, että Tomahawkit ovat tapaamisen keskeinen puheenaihe.

Presidentti Zelenskyi on kertonut viestipalvelu X:ssa julkaisemallaan videolla Ukrainan valmistautuneen tapaamiseen jokaista yksityiskohtaa myöten. Kokouksen asialista on Zelenskyin mukaan huomattava.

- Tämä voi todella tuoda sodan päättymisen lähemmäksi, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi vieraili Washingtonissa edellisen kerran elokuussa mukanaan joukko Euroopan maiden johtajia. Ilman tukivoimia Zelenskyi vieraili Valkoisessa talossa viimeksi helmikuussa. Tuolloin Zelenskyin, Trumpin ja Yhdysvaltain varapresidentin J. D. Vancen tapaaminen kärjistyi ilmiriidaksi.

TORSTAINA Trump sanoi lehdistötilaisuudessa, että myös Yhdysvallat tarvitsee Tomahawk-ohjuksiaan.

- Meillä on paljon niitä, mutta me tarvitsemme niitä. Emme voi käyttää varastojamme loppuun, Trump sanoi torstaina.

Yhdysvalloilla olevien Tomahawk-ohjusten määrästä ei ole annettu julkisuuteen virallista tietoa.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Center for Strategic & International Studiesin (CSIS) asiantuntija Mark Cancian arvioi yhdysvaltalaislehti Hillille, että Yhdysvalloilla olisi nykyisin noin 4 000 Tomahawk-ohjuksen varasto.

Varastossa on Cancianin mukaan ohjuksen vanhempia versioita, jotka voisivat olla käyttökelpoisia ukrainalaisille.

ZELENSKYI kertoi perjantaiaamuna Suomen aikaa viestipalvelu X:ssä tavanneensa yhdysvaltalaisen Raytheon-yhtiön edustajia. Yhtiö valmistaa Tomahawk- ja Patriot-ohjusjärjestelmiä.

Zelenskyi sanoo keskustelleensa yhtiön edustajien kanssa sotatilanteesta Ukrainassa sekä Venäjän lisääntyneistä iskuista ukrainalaisia ja maan siviili-infrastruktuuria vastaan.

Zelenskyin mukaan tapaamisessa keskusteltiin lisäksi yhtiön tuotantokapasiteetista ja mahdollisuuksista Ukrainan ilmapuolustuksen ja pitkän kantaman iskukyvyn vahvistamiseen. Zelenskyi sanoi keskusteluissa sivutun myös ukrainalais-amerikkalaisen yhteistuotannon mahdollisuuksista.

- Ratkaisuja ihmishenkien suojelemiseksi Ukrainassa on olemassa, ja työskentelemme kaikilla tasoilla niiden toteuttamiseksi, Zelenskyi kirjoitti.

TUTKIJA Ilmari Käihkö Helsingin yliopistosta uskoo Trumpin ja Zelenskyin tapaamisen antavan viitteitä siitä, millaiseksi Yhdysvaltain suhde Ukrainaan on muotoutumassa. Samalla on kyse Yhdysvaltain suhteesta Venäjään ja Eurooppaan.

- Yhdysvallat on ollut valmis tukemaan Ukrainaa materiaalisesti, mutta Euroopan on pitänyt olla välissä maksavana osapuolena. On mielenkiintoista, jos tilanne muuttuu, Käihkö kommentoi tapaamisen alla STT:lle.

Käihkö myönsi yllättyvänsä, jos näin käy, mutta korosti kaiken olevan mahdollista. Yhdysvaltain nykyhallinnossa on nähty Ukrainan suhteen melkoisia suunnanmuutoksia.

Käihkön mukaan Venäjän vastaisten talouspakotteiden saralla Trump jatkanee poliittisesti mahdottomia ehtojaan.

Trumpin mukaan Yhdysvallat on ollut valmis määräämään kovia tulleja Venäjälle, jos kaikki Euroopan maat ryhtyvät samanlaisiin toimiin. Trump on myös vaatinut Euroopan maita lopettamaan venäläisen energian ostamisen.

- Jos tehdään tällaisia ehtolausekkeita, jotka ovat aika lailla mahdottomia, niin voi olla, että itse ei tarvitse tehdä yhtään mitään, Käihkö arvioi.

Uutista täydennetty klo 9.33 tiedolla, että Zelenskyi on tavannut Raytheon-yhtiön edustajia.