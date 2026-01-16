Trump tapasi Venezuelan oppositiojohtajan – ”Maria antoi minulle Nobelin rauhanpalkintonsa”

Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado kertoo, että hän on luovuttanut viime vuonna saamansa Nobelin rauhanpalkinnon Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Machado, 58, kertoi asiasta toimittajille sen jälkeen, kun hän oli tavannut Trumpin Valkoisessa talossa Suomen aikaa myöhään torstaina. Kyseessä oli kaksikon ensimmäinen tapaaminen.

Tapaamisen jälkeen Trump hehkutti omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa Machadon päätöstä luovuttaa Nobel-palkinto.

- Maria antoi minulle Nobelin rauhanpalkintonsa tekemästäni työstä. Mikä hieno osoitus keskinäisestä kunnioituksesta, Trump kirjoitti.

Lisäksi Trump luonnehti Machadoa upeaksi ja sanoo, että tämän tapaaminen oli suuri kunnia.

Trump antoi viime viikolla ymmärtää, että Machado saattaisi antaa Nobel-palkintonsa hänelle tapaamisen yhteydessä. Trump on sanonut ansaitsevansa Nobelin rauhanpalkinnon.

Machado sanoi pyrkineensä eleellään tunnustamaan Trumpin ”ainutlaatuisen sitoutumisen” Venezuelan vapaustaisteluun.

Tuoreeltaan ei ollut selvää, pitikö Trump palkinnon itsellään tapaamisen jälkeen. Norjan Nobel-komitea on sanonut, ettei palkintoja ole mahdollista siirtää toiselle.

Machado arvioi torstain suljettujen ovien takana pidettyä tapaamista myönteisesti.

- Me luotamme presidentti Trumpin tuovan Venezuelaan vapauden, hän sanoi.

- Presidentti Trump tuntee Venezuelan tilanteen ja välittää venezuelalaisten kärsimyksistä, Machado jatkoi.

VENEZUELAN väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez, 56, vuorostaan sanoi aikovansa uudistaa maan öljysektoria koskevaa lainsäädäntöä.

Rodriguez kertoi maan parlamentille torstaina, että muun muassa fossiilisia polttoaineita koskevaa lakia tullaan uudistamaan. Laki rajoittaa ulkomaisten tahojen osallistumista kansallistettujen luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Muutokset koskisivat myös niin sanottuja saarron vastaisia säännöksiä, jotka antavat hallitukselle välineitä torjua vuodesta 2019 voimassa olleita Yhdysvaltojen Venezuelaa vastaan kohdistamia pakotteita.

Trump on väittänyt Venezuelan olevan Yhdysvaltojen hallinnassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat sieppasi maata itsevaltaisesti johtaneen presidentin Nicolas Maduron. Yhdysvallat on sanonut suunnittelevansa Venezuelan öljyntuotannon haltuunottoa.

RODRIGUEZ sanoi myös, ettei Venezuela pelkää käydä vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa.

- Tiedämme heidän olevan hyvin voimakkaita, tiedämme heidän olevan ydinmahti, hän sanoi.

- Me emme pelkää heidän kohtaamistaan diplomatian ja poliittisen vuoropuhelun keinoin, hän jatkoi.

Rodriguez kertoi parlamentille pyytäneensä Yhdysvaltoja kunnioittamaan Maduroa, jota Yhdysvallat syyttää muun muassa huume- ja aserikoksista. Maduro on kiistänyt syyllisyytensä.

RODRIGUEZ oli varapresidentti Maduron hallinnossa ja siepatun presidentin äänekäs tukija. Trump on kuitenkin sopinut tekevänsä yhteistyötä Rodriguezin kanssa, kunhan Venezuelan hallitus noudattaa Yhdysvaltojen linjaa, erityisesti maan valtavien öljyvarantojen hyödyntämisen osalta.

Rodriguez on vaikeassa välissä, kun hän yrittää täyttää Trumpin vaatimuksia ottamatta kuitenkaan liikaa etäisyyttä Maduron uskollisiin tukijoihin, joiden hallussa ovat Venezuelan turvallisuusjoukot ja puolisotilaalliset joukot.

Trump on toistaiseksi jättänyt oppositiojohtaja Machadon sivuun Maduron jälkeisestä siirtymävaiheesta Venezuelassa. Trump on perustellut tätä väittämällä, ettei Machadolla ole riittävää arvovaltaa maassaan.