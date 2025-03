Trump uhkaa gazalaisia: ”Jos pidätte, olette kuolleita!”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Gazassa asuvia palestiinalaisia kuolemalla, jos he pitävät panttivankeja. Trump esitti uhkauksensa keskiviikkona omassa Truth Social -viestipalvelussaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Gazan asukkaille: kaunis tulevaisuus odottaa, mutta ei silloin, jos pidätte panttivankeja. Jos pidätte, olette kuolleita! Tehkää järkevä päätös, Trump sanoi.

- Vapauttakaa panttivangit nyt tai joudutte maksamaan kalliisti myöhemmin, hän jatkoi.

Trump vaati viestinsä alussa äärijärjestö Hamasia vapauttamaan panttivangit, mutta uhkaili lopulta kaikkia gazalaisia.

Trump järkytti maailmaa helmikuussa, kun hän kertoi omasta suunnitelmastaan jälleenrakentaa Gaza. Ehdotuksen mukaan palestiinalaiset siirrettäisiin Gazan kaistalta ja Yhdysvallat jälleenrakentaisi Gazasta mieleisensä. Väestön pakkosiirtäminen vastaa etnistä puhdistamista, joka on sotarikos. Israel puoltaa Trumpin ehdotusta.

Trump sanoi keskiviikkoisessa viestissään lisäksi, että hän lähettää Israelille kaiken, mitä se tarvitsee ”työn loppuun saattamiseksi”. Yksikään Hamasin jäsen ei ole Trumpin mukaan turvassa, jos he eivät tee, kuten hän sanoo.

- Tämä on viimeinen varoituksenne! (Hamasin) johto, nyt on aikanne lähteä Gazasta vielä kun siihen on mahdollisuus, Trump sanoi.

Hamas otti noin 250 panttivankia, kun se hyökkäsi Israeliin vuoden 2023 lokakuussa. Gazassa on vielä vajaat 60 panttivankia. Lokakuisessa hyökkäyksessä kuoli yli 1 200 ihmistä.

Hamasin hyökkäyksen jälkeen Israel alkoi pommittaa Gazaa ja teki sittemmin vielä maahyökkäyksen alueelle. Israelin iskuissa on kuollut yli 48 400 ihmistä, ja Gazan kaista on niiden jäljiltä pitkälti raunioina.

KESKIVIIKKONA Valkoinen talo vahvisti, että Yhdysvallat käy suoria keskusteluja Hamasin kanssa. Tarkoituksena on turvata yhdysvaltalaisten panttivankien vapauttaminen.

Hamas otti hyökkäyksessään myös viisi Yhdysvaltojen kansalaista. Heistä enää yhden uskotaan olevan elossa ja neljän on vahvistettu kuolleen.

Uutismedia Axiosin mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläs Adam Boehler ei ole puhunut Hamasin edustajien kanssa ainoastaan yhdysvaltalaisista panttivangeista vaan myös laajemmin aselevosta Gazan kaistalla.

Hamasin edustajat ovat kertoneet medioille, että suoria keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa on käyty jo pidemmän aikaa.

Israelin ja Hamasin välisen Gazan aselevon ensimmäinen vaihe alkoi tammikuussa, ja sen oli määrä päättyä viime lauantaina. Hamas on ilmoittanut haluavansa jatkaa neuvotteluja aselevon toisen vaiheen aloittamiseksi.