Trump uhkaa nyt myös Suomea

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Suomelle ja seitsemälle muulle maalle asetetaan 10 prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump ilmoitti asiasta lauantaina Truth Social -alustallaan.

Kesäkuun alussa tulli nousisi Trumpin mukaan 25 prosenttiin. Trump sanoi, että maiden olisi maksettava tulleja kaikista Yhdysvaltoihin vietävistä tuotteista, kunnes sopimus Grönlannin ostamisesta on tehty.

Suomen lisäksi Trump aikoo asettaa tulleja Tanskalle, Norjalle, Ruotsille, Ranskalle, Saksalle, Britannialle ja Alankomaille.

Trump sanoi perjantaina, että hän saattaa asettaa tuontitulleja maille, jotka eivät tue hänen Grönlanti-suunnitelmiaan.

Trump on vaatinut Grönlannin liittämistä Yhdysvaltoihin ja esittänyt väitteitä, joiden mukaan Kiina ja Venäjä aikoisivat vallata Grönlannin. Tanska on toistuvasti torjunut alueliitosvaatimukset.

LAUANTAISESSA kirjoituksessaan Trump väittää jälleen, että panoksena olisi Yhdysvaltain ja koko maailman turvallisuus. Trumpin mukaan nimetyt maat pelaavat ”vaarallista peliä” lähetettyään edustajiaan Grönlantiin.

- Siksi on välttämätöntä, että maailmanlaajuisen rauhan ja turvallisuuden suojelemiseksi ryhdytään voimakkaisiin toimenpiteisiin, jotta tämä mahdollisesti vaarallinen tilanne päättyisi nopeasti ja kiistattomasti, Trump perustelee.

Tanskan puolustusministeriö kertoi keskiviikkona, että Grönlantiin lähetetään lisää sotilaita, lentokoneita ja aluksia yhteistyössä Nato-liittolaisten kanssa. Maa ilmoitti aloittavansa välittömästi sotaharjoitukset.

Myös Suomi lähettää Tanskan pyynnöstä kaksi yhteysupseeria Grönlantiin tutustumaan harjoitustoiminnan mahdollisuuksiin, puolustusministeriö kertoi torstaina.

Vastaavanlaiseen toimintaan Grönlannissa osallistuvat niin ikään Ruotsi, Norja, Saksa, Britannia ja Ranska. Ne ilmoittivat osallistumisestaan ennen Suomea.

GRÖNLANNIN pääkaupungissa Nuukissa tuhannet ihmiset kokoontuivat lauantaina vastustamaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhkauksia ottaa Grönlanti haltuunsa.

Mielenosoituksessa oli mukana myös Tanskalle kuuluvan itsehallintoalueen oma pääministeri Jens-Frederik Nielsen, joka heilutti Grönlannin lippua.

Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan moni protestoija oli pukeutunut Trumpin Maga-liikettä imitoiviin hattuihin. Niissä luki Trumpin iskulauseesta väännetty Make America Go Away.

Tanskan yleisradioyhtiö DR:n julkaisemissa kuvissa näkyy protestoijien kantamia kylttejä, joilla he välittivät viestiään Trumpille. Kylteissä sanottiin muun muassa, että Grönlanti ei ole myytävänä.

- Älä puhu arktisen alueen turvallisuudesta, kun sen suurin uhka olet sinä, luki yhdessä protestoijan kyltissä.

Mielenosoituskulkueen oli määrä suunnata kohti Yhdysvaltain konsulaattia.

Myös Kööpenhaminassa Tanskassa tuhannet ihmiset kokoontuivat protestoimaan Yhdysvaltain uhkauksia vastaan. Tanskassa mielenilmauksia oli muissakin kaupungeissa.

Tanskan ja Grönlannin lippuja kantavat mielenosoittajat kerääntyivät puoliltapäivin Kööpenhaminan kaupungintalon edustalla. Mielenosoittajien oli myöhemmin tarkoitus seisauttaa marssinsa Yhdysvaltain suurlähetystön edustalle.

Grönlantilaisten yhdistys Tanskassa kertoi verkkosivuillaan, että tarkoituksena on lähettää selkeä ja yhtenäinen viesti demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta Grönlannissa.