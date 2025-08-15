Trump uhkaa Putinia vakavilla taloudellisilla seurauksilla, jos tämä ei suostu lopettamaan sotaa Ukrainassa – Zelenskyi: Luotan Yhdysvaltoihin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että jos Venäjän presidentti Vladimir Putin ei suostu lopettamaan sotaa Ukrainassa, seuraukset ovat taloudellisesti vakavat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump kommentoi asiaa toimittajille matkallaan Alaskassa pidettävään tapaamiseen Putinin kanssa. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti Guardian.

CNN:n mukaan Trump sanoi myös, että hän ei matkusta Alaskaan neuvottelemaan sopimusta Ukrainan puolesta, vaan että hänen tavoitteenaan oli saada Putin neuvottelupöytään.

Trump sanoi myös, että hän ei sulje pois mahdollisuutta, että Yhdysvallat antaisi turvatakuut Ukrainalle. Trumpin mukaan turvatakuiden antaminen voisi ehkä olla mahdollista yhdessä Euroopan ja muiden maiden kanssa.

CNN uutisoi, että Trumpin mukaan turvatakuut eivät kuitenkaan tarkoittaisi Ukrainan liittymistä Natoon.

Yhdysvaltalaismedia Politico uutisoi aiemmin, että Trump on ilmoittanut eurooppalaisille johtajille, että Yhdysvallat on valmis antamaan turvatakuut Ukrainalle tietyin ehdoin.

TRUMPIN ja Putinin on määrä aloittaa keskustelut tänään noin kello 11 paikallista aikaa eli noin kello 22 Suomen aikaan. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Trumpin on määrä lähteä Alaskasta noin kello 17.45 paikallista aikaa eli noin kello 4.45 Suomen aikaa takaisin Washingtoniin.

Kremlin mukaan tapaamisen odotetaan kestävän vähintään kuudesta seitsemään tuntia.

Valkoinen talo on ilmoittanut, että presidentin mukana matkustaa 16 virkamiestä, mukaan lukien ulkoministeri Marco Rubio, valtiovarainministeri Scott Bessent, kauppaministeri Howard Lutnick, CIA:n johtaja John Ratcliffe, Valkoisen talon lehdistöedustaja Karoline Leavitt ja Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff. Delegaation kokoonpanosta kertoo esimerkiksi BBC.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kertoi lisäksi, että myös puolustusministeri Pete Hegseth on matkalla Alaskaan Putin-tapaamiseen.

Mediatietojen mukaan Putinin mukana Alaskaan matkustaa Kremlin vaikutusvaltaisimpia sisäpiiriläisiä. BBC:n mukaan delegaatioon kuuluvat Putinin avustaja Juri Ushakov, ulkoministeri Sergei Lavrov, puolustusministeri Andrei Belousov, valtiovarainministeri Anton Siluanov ja Venäjän sijoitusrahaston johtaja Kirill Dmitrijev. Tassin mukaan Lavrovin lisäksi Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Aleksandr Dartshijevon jo saapunut Anchorageen.

Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa. Edellinen presidenttien tapaaminen oli vuonna 2021, jolloin Joe Biden tapasi Putinin Sveitsissä.

PUTIN puolestaan on tehnyt matkallaan Alaskaan välipysähdyksen Magadanin kaupungissa Venäjän Kaukoidässä, kertoo muun muassa CNN.

CNN:n mukaan Putin johti Magadanissa paikallisviranomaisten kokousta. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Putinin oli määrä vierailla myös paikallisessa teollisuuslaitoksessa.

Lento Magadanista Anchorageen kestää CNN:n mukaan noin neljä tuntia. Peskovin mukaan Putinin koneen on määrä saapua kello 11 paikallista aikaa. Tämä olisi kello 22.00 Suomen aikaa.

UKRAINAN presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi Ukrainan sodan neuvotteluasetelmia ja rintamatilannetta perjantaina ennen Trumpin ja Putinin tapaamista Alaskassa. Zelenskyi kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

- Me luotamme Yhdysvaltoihin, Zelenskyi kirjoitti.

Zelenskyi sanoi myös, että on aika lopettaa sota ja että Venäjän on otettava tarvittavat askeleet.

Zelenskyin mukaan tärkeintä on, että perjantain tapaaminen avaa todellisen tien kohti oikeudenmukaista rauhaa ja kolmenvälistä keskustelua Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä.

Zelenskyi kirjoitti myös, että Ukrainan asevoimat on lähettämässä lisävahvistuksia Itä-Ukrainaan Dobropilljaan ja muihin osiin Donetskin aluetta.

Zelenskyin mukaan Venäjän asevoimat kärsii edelleen merkittäviä tappioita pyrkiessään varmistamaan Venäjän johdolle suotuisammat poliittiset asemat Alaskan tapaamiseen.

Elysee-palatsi tiedotti perjantaina, että Zelenskyi ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat sopineet tapaavansa sen jälkeen, kun Trump ja Putin ovat tavanneet Alaskassa.

CNN:n mukaan Macron ja Zelenskyi sopivat tapaavansa Alaskan-tapaamisen jälkeen silloin, kun se olisi kaikkein hyödyllisintä ja tehokkainta. Macron ja Zelenskyi puhuivat perjantaina puhelimessa.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 19.05.