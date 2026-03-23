Trump uhkasi iskuilla Iranin voimalaitoksiin – Euroopan pörssit reagoivat heti

Euroopassa pörssit ovat avautuneet laskuun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Iranin voimalaitoksia koskevan uhkauksen jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Frankfurtin pörssin DAX-indeksi avautui noin kaksi prosenttia miinuksella. Lontoon FTSE- ja Pariisin CAC-indeksit olivat molemmat noin 1,4 prosentin laskussa.

Helsingissä pörssin yleisindeksi oli aamupäivällä noin kahden prosentin laskussa.

Trump uhkasi sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa Yhdysvaltojen iskevän Iranin voimalaitoksiin ja tuhoavan ne, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea laivaliikenteelle 48 tunnin kuluessa. Iran on uhannut sulkea salmen kokonaan, jos Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa.

POHJOIS-AMERIKAN WTI-laadun öljyn barrelihinta oli maanantaina aamupäivällä hienoisessa nousussa ja vajaassa 100 dollarissa barrelilta.

Öljyn hinta lähti jälleen kipuamaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel antoivat viikonloppuna ymmärtää, että sota Lähi-idässä jatkuisi vielä useita viikkoja.

Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli pörssien avautuessa lähes kahden prosentin nousussa. Aamupäivällä hieman ennen yhtätoista Brent oli noin 114 dollarissa barrelilta.

Myös Aasiassa pörssit olivat maanantaina laskussa. Etelä-Koreassa Kospi-indeksi oli aamupäivällä yli 6 prosentin laskussa. Japanissa Nikkei-indeksi oli puolestaan noin 3,5 prosenttia miinuksella.

Hongkongissa Hang Seng -indeksi oli aamupäivällä noin 3,5 prosentin laskussa. Shanghaissa Shanghai Composite -indeksi oli puolestaan noin 3,6 prosentin laskussa.