Trump uskoo, että Gazan sodan lopettamisesta on tehty sopimus

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina uskovansa, että Gazan sodan lopettamisesta on tehty sopimus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump kertoi toimittajille Valkoisessa talossa uskovansa, että sopimuksen myötä palestiinalaisten äärijärjestöjen hallussa olevat panttivangit vapautetaan ja Gazan sota loppuu.

Trump sanoi jo paikallista aikaa torstaina, että sopimus aselevosta Gazassa on melko lähellä. Trumpin mukaan hän on keskustellut asiasta Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun ja muiden Lähi-idän maiden johtajien kanssa.

Brittimedian mukaan Britannian ex-pääministeri Tony Blair voisi olla johtavassa roolissa Gazan väliaikaishallinnossa, jos Yhdysvaltojen kätilöimä suunnitelma toteutuu. Blair johtaisi hallintoa YK:n ja Persianlahden maiden valtioiden tuella, kertoi muun muassa Financial Times.