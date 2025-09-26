Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.9.2025 15:25 ・ Päivitetty: 26.9.2025 15:25

Trump uskoo, että Gazan sodan lopettamisesta on tehty sopimus

LEHTIKUVA / AFP / ALLISON ROBBERT
Donald Trump puhui toimittajille Valkoisen talon edustalla perjantaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina uskovansa, että Gazan sodan lopettamisesta on tehty sopimus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump kertoi toimittajille Valkoisessa talossa uskovansa, että sopimuksen myötä palestiinalaisten äärijärjestöjen hallussa olevat panttivangit vapautetaan ja Gazan sota loppuu.

Trump sanoi jo paikallista aikaa torstaina, että sopimus aselevosta Gazassa on melko lähellä. Trumpin mukaan hän on keskustellut asiasta Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun ja muiden Lähi-idän maiden johtajien kanssa.

Brittimedian mukaan Britannian ex-pääministeri Tony Blair voisi olla johtavassa roolissa Gazan väliaikaishallinnossa, jos Yhdysvaltojen kätilöimä suunnitelma toteutuu. Blair johtaisi hallintoa YK:n ja Persianlahden maiden valtioiden tuella, kertoi muun muassa Financial Times.

Blair toimi Lähi-idän rauhanvälittäjänä vuosina 2007-2015.

