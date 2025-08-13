Trump: Venäjälle hyvin raskaita seurauksia, jos se ei lopeta sotimista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haluavansa, että kolmikantatapaaminen hänen, Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa järjestetään nopeasti Alaskan kokouksen jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin ja Putinin on määrä keskustella Ukrainan sodasta Alaskassa perjantaina.

- Jos ensimmäinen sujuu hyvin, järjestämme toisen nopeasti. Haluaisin, että toinen tapaaminen minun, presidentti Putinin ja presidentti Zelenskyin kanssa järjestetään nopeasti, jos he haluavat minut mukaan, presidentti sanoi.

Trumpin mukaan Venäjälle on luvassa hyvin raskaita seurauksia, jos se ei suostu keskeyttämään Ukrainan sotaa. Hän ei eritellyt, millaisia nämä seuraukset voisivat olla.

Trump kuvaili osallistumistaan Euroopan johtajien etäkokoukseen tänään erittäin hyväksi ja ilmapiiriä hyvin ystävälliseksi.

- Antaisin sille arvosanaksi kympin. Hyvin, hyvin ystävällinen keskustelu.

Trump lupasi vaalikampanjansa aikana useita kertoja, että hän lopettaa Ukrainan sodan heti toisen virkakautensa ensimmäisenä päivänä. Toistaiseksi edistys kohti rauhanneuvotteluja on kuitenkin ollut hyvin vähäistä.

Trump uhkasi taannoin Venäjän kauppakumppaneita pakotteilla Ukrainan sodan vuoksi, mutta määräaika niiden toimeenpanolle meni umpeen viime viikolla, eikä mitään tapahtunut.