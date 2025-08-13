Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

13.8.2025 17:21 ・ Päivitetty: 13.8.2025 17:21

Trump: Venäjälle hyvin raskaita seurauksia, jos se ei lopeta sotimista

LEHTIKUVA / AFP / MANDEL NGAN

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haluavansa, että kolmikantatapaaminen hänen, Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa järjestetään nopeasti Alaskan kokouksen jälkeen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trumpin ja Putinin on määrä keskustella Ukrainan sodasta Alaskassa perjantaina.

-  Jos ensimmäinen sujuu hyvin, järjestämme toisen nopeasti. Haluaisin, että toinen tapaaminen minun, presidentti Putinin ja presidentti Zelenskyin kanssa järjestetään nopeasti, jos he haluavat minut mukaan, presidentti sanoi.

Trumpin mukaan Venäjälle on luvassa hyvin raskaita seurauksia, jos se ei suostu keskeyttämään Ukrainan sotaa. Hän ei eritellyt, millaisia nämä seuraukset voisivat olla.

Trump kuvaili osallistumistaan Euroopan johtajien etäkokoukseen tänään erittäin hyväksi ja ilmapiiriä hyvin ystävälliseksi.

-  Antaisin sille arvosanaksi kympin. Hyvin, hyvin ystävällinen keskustelu.

Trump lupasi vaalikampanjansa aikana useita kertoja, että hän lopettaa Ukrainan sodan heti toisen virkakautensa ensimmäisenä päivänä. Toistaiseksi edistys kohti rauhanneuvotteluja on kuitenkin ollut hyvin vähäistä.

Trump uhkasi taannoin Venäjän kauppakumppaneita pakotteilla Ukrainan sodan vuoksi, mutta määräaika niiden toimeenpanolle meni umpeen viime viikolla, eikä mitään tapahtunut.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Alaja

Mielipiteet
12.8.2025
Näin oikeisto kaappasi pohjoismaisuuden
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
12.8.2025
Flow-viikonloppu pähkinänkuoressa: Portishead-Gibbons tarjosi festivaalin huippuhetken varttuneempaan makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU