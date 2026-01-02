Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

2.1.2026 09:03 ・ Päivitetty: 2.1.2026 10:49

Trump vihjaili avusta Iranin mielenosoittajille – Iran uhkasi ”vastatoimilla”

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / LEHTIKUVA
Presidentti Trump Washingtonissa 2. joulukuuta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan tulevan apuun, jos Iranissa mieltään rauhanomaisesti osoittavia surmataan väkivaltaisesti. Presidentti kertoo asiasta Truth Social -päivityksessään.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trumpin mukaan Yhdysvallat on jo lähtövalmiudessa. Enempää hän ei aikeitaan tarkenna.

Ainakin kuuden ihmisen on kerrottu kuolleen Iranissa jo päiviä kestäneissä mielenosoituksissa, jotka alkoivat pääkaupungista Teheranista ja levisivät sieltä myös muualle maahan. Protestien taustalla on muun muassa elinkustannusten nousu.

Ainakin yksi kuolonuhreista on turvallisuusjoukkojen jäsen.

IRAN on tuominnut Trumpin puheet. Iran ryhtyy vastatoimiin, jos sen asioihin puututaan, sanoo maan korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein neuvonantaja Ali Shamkhani viestipalvelu X:ssä.

Iranin kansallisen turvallisuuden neuvoston johtaja Ali Larijani varoitti, että interventio Iranissa epävakauttaisi koko alueen.

MIELENOSOITUKSET ovat mittaluokaltaan pienempiä kuin vuonna 2022, jolloin Mahsa Aminin kuoleman seurauksena eri puolilla maata järjestettiin valtavia protesteja. Tuolloin satoja ihmisiä kuoli, heidän joukossaan kymmeniä turvallisuusjoukkojen jäseniä.

Amini kuoli Iranin siveyspoliisin otettua hänet kiinni väärin puetun päähuivin vuoksi.

Euroopan parlamentti myönsi Aminille postuumisti Saharov-ihmisoikeuspalkinnon vuonna 2023. Hänen perheenjäsenensä eivät päässeet osallistumaan palkintojenjakotilaisuuteen, koska Iranin viranomaiset olivat takavarikoineet heidän passinsa ja estäneet heitä lentämästä hakemaan palkintoa.

Juttua ja otsikkoa täydennetty Iranin kommenteilla klo 12.49.

