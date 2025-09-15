Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

15.9.2025 04:37 ・ Päivitetty: 15.9.2025 04:38

Trump: Yhdysvaltoihin lähetetyt ulkomaiset työntekijät ovat tervetulleita

LEHTIKUVA / AFP / SAUL LOEB

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi sunnuntaina, että Yhdysvaltoihin lähetetyt ulkomaiset työntekijät ovat tervetulleita. Trump lisäsi, ettei hän halua pelotella sijoittajia pois.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump esitti kommenttinsa kymmenisen päivää sen jälkeen, kun eteläkorealaisia työntekijöitä oli otettu kiinni maahanmuuttoviranomaisten Hyundain akkutehtaalle tekemässä ratsiassa Georgian osavaltiossa.

Ratsiassa otettiin kiinni yhteensä 475 ihmistä. Valtaosa heistä oli eteläkorealaisia, joiden epäiltiin asuneen ja työskennelleen maassa laittomasti.

Yhdysvaltain kiinni ottamat yli 300 eteläkorealaista työntekijää pääsivät palaamaan takaisin kotimaahansa viime viikolla.

Georgian operaatio oli tähän mennessä suurin ratsia, joka on tehty osana Trumpin maahanmuuttovastaista kampanjaa.

Etelä-Korean presidentti Lee Jae-myung on kutsunut ratsiaa hämmentäväksi ja sanonut, että sillä voi olla vaikutusta tuleviin investointeihin.

Etelä-Korean ammattiliitot ovat vaatineet Trumpia esittämään virallisen anteeksipyynnön.

TRUMP kertoi sunnuntaisessa viestissään, että mittavien investointien kera tulevat ulkomaiset yritykset voisivat tuoda henkilöstöään tilapäisesti Yhdysvaltoihin. Asiantunteva henkilöstö voisi maassa ollessaan opettaa yhdysvaltalaisia tuotteiden valmistuksessa.

-  Siruja, puolijohteita, tietokoneita, laivoja, junia ja niin monia muita tuotteita, joiden valmistusta meidän on opittava muilta tai monissa tapauksissa opittava uudelleen, koska ennen olimme siinä hyviä, mutta emme enää, Trump listasi.

Tämän jälkeen kyseiset ulkomaiset työntekijät voisivat Trumpin mukaan vähitellen poistua Yhdysvalloista ja palata takaisin omiin maihinsa.

-  En halua pelotella pois tai estää ulkopuolisten maiden tai yritysten investointeja Amerikkaan, Trump sanoi.

-  Toivotamme heidät tervetulleiksi, toivotamme heidän työntekijänsä tervetulleiksi ja olemme valmiita ylpeänä sanomaan, että opimme heiltä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
13.9.2025
Merimies-unionin puheenjohtaja: Miehistötuen poisto olisi ollut kohtalokasta – ”Olisimme helisemässä”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU