Trump: Yhdysvaltoihin lähetetyt ulkomaiset työntekijät ovat tervetulleita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi sunnuntaina, että Yhdysvaltoihin lähetetyt ulkomaiset työntekijät ovat tervetulleita. Trump lisäsi, ettei hän halua pelotella sijoittajia pois.

Trump esitti kommenttinsa kymmenisen päivää sen jälkeen, kun eteläkorealaisia työntekijöitä oli otettu kiinni maahanmuuttoviranomaisten Hyundain akkutehtaalle tekemässä ratsiassa Georgian osavaltiossa.

Ratsiassa otettiin kiinni yhteensä 475 ihmistä. Valtaosa heistä oli eteläkorealaisia, joiden epäiltiin asuneen ja työskennelleen maassa laittomasti.

Yhdysvaltain kiinni ottamat yli 300 eteläkorealaista työntekijää pääsivät palaamaan takaisin kotimaahansa viime viikolla.

Georgian operaatio oli tähän mennessä suurin ratsia, joka on tehty osana Trumpin maahanmuuttovastaista kampanjaa.

Etelä-Korean presidentti Lee Jae-myung on kutsunut ratsiaa hämmentäväksi ja sanonut, että sillä voi olla vaikutusta tuleviin investointeihin.

Etelä-Korean ammattiliitot ovat vaatineet Trumpia esittämään virallisen anteeksipyynnön.

TRUMP kertoi sunnuntaisessa viestissään, että mittavien investointien kera tulevat ulkomaiset yritykset voisivat tuoda henkilöstöään tilapäisesti Yhdysvaltoihin. Asiantunteva henkilöstö voisi maassa ollessaan opettaa yhdysvaltalaisia tuotteiden valmistuksessa.

- Siruja, puolijohteita, tietokoneita, laivoja, junia ja niin monia muita tuotteita, joiden valmistusta meidän on opittava muilta tai monissa tapauksissa opittava uudelleen, koska ennen olimme siinä hyviä, mutta emme enää, Trump listasi.

Tämän jälkeen kyseiset ulkomaiset työntekijät voisivat Trumpin mukaan vähitellen poistua Yhdysvalloista ja palata takaisin omiin maihinsa.

- En halua pelotella pois tai estää ulkopuolisten maiden tai yritysten investointeja Amerikkaan, Trump sanoi.

- Toivotamme heidät tervetulleiksi, toivotamme heidän työntekijänsä tervetulleiksi ja olemme valmiita ylpeänä sanomaan, että opimme heiltä.