Trump yllätti: Tulevatko Epstein-asiakirjat sittenkin julki?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehottaa edustajainhuoneen republikaaneja äänestämään edesmennyttä seksuaalirikollista Jeffrey Epsteiniä koskevien asiakirjojen julkaisemisen puolesta tällä viikolla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin on aiemmin katsottu vastustaneen asiakirjojen julkaisua. Muun muassa uutiskanava CNN ja uutistoimisto AFP kuvailevatkin tuoretta ulostuloa täyskäännökseksi.

- Edustajainhuoneen republikaanien tulisi äänestää Epstein-asiakirjojen julkaisemisen puolesta, koska meillä ei ole mitään salattavaa, ja on aika siirtyä eteenpäin tästä demokraattien huijauksesta, Trump sanoi Truth Social -viestipalvelussaan.

Tämän jälkeen presidentti jatkoi luettelemalla hallintonsa erinäisiä väitettyjä saavutuksia.

- Kukaan ei välittänyt Jeffrey Epsteinistä hänen eläessään, ja jos demokraateilla olisi ollut mitään, he olisivat julkaisseet sen ennen murskavoittoamme (viime vuoden) vaaleissa, Trump sanoi palattuaan alkuperäiseen aiheeseen.

Hän väitti myös, että osaa republikaanipäättäjistä käytetään hyväksi, ja varoitti republikaaneja astumasta ”Epstein-ansaan”.

Edustajainhuoneen on määrä äänestää asiakirjojen julkaisusta tällä viikolla.

VIIME VIIKOLLA edustajainhuone julkaisi jo kymmeniätuhansia Epsteiniä koskevia asiakirjoja, joissa Trump mainittiin ainakin toistatuhatta kertaa.

Edustajainhuoneen demokraatit olivat tätä ennen jo julkaisseet sähköposteja, jotka heidän mukaansa osoittavat, että Trump oli selvillä Epsteinin tekemästä hyväksikäytöstä. Demokraattien mukaan yhdessä sähköposteista Epstein kertoo Trumpin viettäneen tunteja yhden uhrin kanssa Epsteinin talossa.

Trump on toistuvasti kiistänyt kaiken osallisuutensa Epsteinin väärinkäytöksiin. Häntä ei myöskään ole syytetty oikeudessa mistään Epsteiniin tai tämän rikoskumppaniin, niin ikään seksuaalirikoksista tuomittuun Ghislaine Maxwelliin liittyvästä.

Osa Trumpin vastustajista on kuitenkin syyttänyt Trumpia siitä, että hän pyrkisi estämään asiakirjojen julkaisemisen omien väärinkäytöstensä peittelemiseksi.

Trumpin omista puheista huolimatta näyttääkin siltä, että hän ei olisi halunnut asiakirjaäänestyksen tapahtuvan.

Uutiskanava CNN kertoi viime viikolla, että Trumpin hallinto oli yrittänyt vielä viime hetkellä saada republikaanipuoluetta edustavan Lauren Boebertin vetämään nimensä vetoomuksesta, jonka avulla asiakirjaäänestys saatiin pakotettua. Kongressiedustaja Boebert kuitenkin kieltäytyi perääntymästä.

KAIKKI edustajainhuoneen demokraatit allekirjoittivat vetoomuksen julkaisusta. Lisäksi heidän tuekseen lähtivät republikaaniedustajista Lauren Boebertin lisäksi Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace ja Thomas Massie.

Kyseisestä nelikosta Greene on ollut Yhdysvalloissa verrattain runsaasti otsikoissa viime aikoina. Trumpin vankkumattomana tukijana aiemmin profiloitunut Greene on esittänyt julkisuudessa aiempaa enemmän nykyhallinnon politiikkaa arvostelevia lausuntoja. Hän on muun muassa vaatinut näkyvästi juuri Epstein-asiakirjojen julkaisemista.

Viikonloppuna Greene kertoi joutuneensa uhkausten kohteeksi ja sanoi Trumpin lietsovan häneen kohdistuvaa uhkailua.

Trump oli tätä ennen arvostellut Greeneä sosiaalisessa mediassa, eikä ole hellittänyt senkään jälkeen, kun Greene kertoi uhkailusta. Viimeksi Trump julkaisi Greeneä solvaavan päivityksen sunnuntaina Yhdysvaltain aikaa. Presidentti kutsuu Greeneä petturiksi ja syyttää tämän maalaavan itsestään uhria.

SUNNUNTAISESSA somepäivityksessään Trump sanoi, että oikeusministeriö on jo julkistanut kymmeniätuhansia sivuja Epsteinistä sekä tutkii useita demokraattitoimijoita ja näiden kytköksiä Epsteiniin.

Trump kertoi jo perjantaina, että hän vaatii oikeusministeriötä ja liittovaltion poliisia FBI:tä tutkimaan muun muassa Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin ja Epsteinin välistä suhdetta.

Pian Trumpin esittämän vaatimuksen jälkeen oikeusministeriö kertoi aloittavansa presidentin haluaman tutkinnan asiasta.

Clintonin ja Epsteinin välisestä vuorovaikutuksesta on puhuttu paljon. Clintonin tiedetään olleen Epsteinin yksityisessä lentokoneessa, mutta entistä presidenttiä ei ole koskaan syytetty mistään.

Uutistoimisto AFP:n näkemissä sähköposteissa Epstein muun muassa kirjoittaa, ettei Clinton ole koskaan ollut Epsteinille kuuluneella saarella Karibianmerellä.