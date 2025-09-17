Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.9.2025 05:06 ・ Päivitetty: 17.9.2025 05:06

Trumpilta yllättävä avaus – demokraatit huvittuivat: ”Imitaatio on vilpittömin imartelun muoto”

LEHTIKUVA / AFP / SAUL LOEB

Yhdysvalloissa republikaanipuolue aikoo pitää ensi vuoden välivaalien alla puoluekokouksen, sanoi presidentti Donald Trump tiistaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tarkkaa ajankohtaa ja paikkaa ei ole Trumpin mukaan vielä päätetty.

Maassa pidetään suuria puoluekokouksia tavallisesti neljän vuoden välein, ennen presidentinvaaleja.

Trump oli kertonut alkujaan elokuussa, että hän harkitsee puoluekokouksen ehdottamista.

Päivää ennen Trumpin elokuista ulostuloa uutissivusto Axios oli kertonut, että demokraatit harkitsevat puoluekokouksen järjestämistä vuonna 2026.

Demokraattien kansalliskomitean DNC:n edustaja on Hill-lehden mukaan sittemmin vahvistanut, että ison puoluekokouksen järjestäminen ennen välivaaleja on yksi vaihtoehdoista ensi vuodelle.

-  Imitaatio on vilpittömin imartelun muoto, ja olemme huvittuneita siitä, että presidentti seuraa esimerkkiämme, DNC:n edustaja kommentoi Trumpin puoluekokousilmoitusta tiistaina.

