Politiikka
28.1.2026 08:11 ・ Päivitetty: 28.1.2026 08:11
Trumpin kohualoite – nyt reagoi presidentin kanslia
Suomi noudattaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perustaman rauhanneuvoston suhteen yleiseurooppalaista linjaa, kertoi tasavallan presidentin kanslia viestissään STT:lle keskiviikkona.
Kanslia huomauttaa, että neuvosto on kansainvälinen järjestö, johon liittyminen edellyttäisi Suomessa hallituksen esitystä ja eduskunnan hyväksyntää.
Kanslia toteaa myös, että neuvoston hallintomalliin liittyy lukuisia kysymyksiä, joista Suomi ja muut Euroopan maat käyvät keskustelua Yhdysvaltain hallinnon kanssa.
Norja ja Ruotsi sekä useat muut Euroopan maat ovat ilmoittaneet, etteivät aio liittyä rauhanneuvostoon.
Presidentti Alexander Stubb sanoi viime viikolla maailman talousfoorumissa Davosissa, että Suomi noudattaa rauhanneuvoston suhteen yleiseurooppalaista linjaa.
Kanslia toteaa, että Suomi tukee pyrkimyksiä saada Gazassa aikaan kestävä rauhanomainen ratkaisu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaisesti.
