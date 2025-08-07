Trumpin mukaan tapaaminen Putinin kanssa on mahdollinen lähiaikoina

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin välinen tapaaminen on mahdollinen lähiaikoina. Trump kertoi asiasta toimittajille keskiviikkona Valkoisessa talossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump ei kertonut tarkemmin, missä kaksikon mahdollinen tapaaminen järjestetään.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Trumpin ja Putinin väliselle tapaamiselle on vielä useita esteitä, jotka tulee selvittää.

- Tänään oli hyvä päivä, mutta vielä on paljon töitä edessä. Vielä on useita esteitä, jotka pitää selättää, Rubio kertoi.

Rubion mukaan Venäjä on laatinut tulitaukoehdotuksen, josta on määrä keskustella Ukrainan ja Euroopan maiden kanssa.

TRUMP ylisti keskiviikkona totuttuun tapaansa Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamista. Trump kirjoitti viestipalvelu Truth Socialissa, että tapaaminen oli hyvin tuottelias. Hän ei kuitenkaan yksilöinyt, millä tavalla tämä tulee näkymään sodassa, tai mihin tarkkaan ottaen tämä käsitys perustui.

- Valtavaa edistystä saavutettiin. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tämän sodan on loputtava, ja tätä päämäärää kohti me pyrimme tulevina päivinä ja viikkoina, Trump kirjoitti.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi sosiaalisessa mediassa keskustelleensa Trumpin kanssa sen jälkeen kun Witkoff ja Putin olivat tavanneet.

YHDYSVALTALAISLEHTI New York Times (NYT) kertoo kahteen nimettömään lähteeseen viitaten, että Trumpin ja Putinin tapaaminen olisi mahdollisesti jo ensi viikolla.

Uutiskanava CNN:n mukaan Putin ehdotti valtiojohtajien tapaamista Witkoffin vierailun aikana. NYT:n mukaan Trumpin on määrä kokoontua pian tapaamisen jälkeen kolmenkeskisesti Putinin ja Zelenskyin kanssa.

Trump kertoi lehden mukaan aikeistaan keskiviikkona puhelinkeskustelussa Euroopan maiden johtajien kanssa. Ukrainalaislähde kertoi uutistoimisto AFP:lle, että presidentti Alexander Stubb oli mukana puhelinkeskustelussa. Stubbin, Zelenskyin ja Trumpin lisäksi keskusteluun ottivat osaa Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Britannian pääministeri Keir Starmer ja sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte.

Valkoinen talo ilmoitti, että Trump kertoi puhelun aikana suhtautuvansa avoimesti ajatukseen Zelenskyin ja Putinin tapaamisesta.

- Venäläiset kertoivat halustaan tavata presidentti Trump. Presidentti on avoin ajatukselle molempien, Zelenskyin ja Putinin, tapaamisesta, kertoi Valkoisen talon lehdistöedustaja Karoline Leavitt.

NYT:n lähteen mukaan Trumpin ilmoitus yllätti useat johtajat, jotka esittivät jälkikäteen epäilynsä kaavaillun tapaamisen vaikuttavuudesta. Toisen lähteen mukaan keskusteluun osallistuneet vaikuttivat hyväksyvän Trumpin kannan.