Trumpin murhayritys paljasti kaksoisstandardit – poliittinen väkivalta ei ole vain väkivaltaa poliitikkoja kohtaan

Kun nuori pennsylvanialaismies heinäkuussa yritti salamurhata Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin, sosiaalinen media täyttyi hetkessä eri päättäjien viesteistä, joissa nämä tuomitsivat poliittisen väkivallan. Meri Valkama

”Tuomitsen ampumisen entisen presidentin Trumpin kampanjatilaisuudessa Butlerissa, Pennsylvaniassa. Poliittinen väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävää demokraattisissa yhteiskunnissa”, pääministeri Petteri Orpo kirjoitti X:ssä.

”Olen syvästi järkyttynyt ampumisesta entisen presidentin Trumpin kampanjatilaisuudessa. Toivon Donald Trumpille pikaista paranemista ja otan osaa viattomien uhrien perheiden suruun. Poliittisella väkivallalla ei ole sijaa demokraattisissa yhteiskunnissa”, kirjoitti EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Yhdysvaltain istuva presidentti Joe Biden puolestaan kirjoitti, kuinka ”kun puhumme väkivallan vastustamisesta, puhukaamme kaiken väkivallan vastustamisesta”.

Hyvä on, puhutaan!

Missä viipyy Israelin tuottaman poliittisen väkivallan tuomitseminen, Ursula von der Leyen?

VAIKKA Trumpin salamurhayritystä seuranneesta keskustelusta voisi toisin päätellä, poliittista väkivaltaa ei suinkaan ole vain poliitikkoihin kohdistuva väkivalta.

Väkivaltaa tuottavat myös monet poliitikot siitä huolimatta, että heidän aiheuttamansa väkivalta usein verhotaan rationaalisen päätöksenteon kaapuun.

Kuluneen vuoden aikana räikein esimerkki tästä on Israelin Gazassa toteuttama kansanmurha.

Harva asia on yhtä falski kuin se, kun poliittisen väkivallan vastustamista julistavat ihmiset, joilla olisi valta lopettaa sota, mutta jotka silti tukevat sen jatkumista. Sellaisesta oppikirjaesimerkkinä toimivat sekä Biden että von der Leyen.

Heistä kumpikin on osoittanut vankkumattoman tukensa Israelille ja julistanut sen oikeutta puolustaa itseään riippumatta siitä, kuinka paljon ja kuinka vakavia sotarikoksia se on toteuttanut.

Missä viipyy Israelin tuottaman poliittisen väkivallan tuomitseminen, Ursula von der Leyen?

KAKSOISSTANDARDEISTA vapaita ei olla meilläkään. Kun Suomi tekee yli 300 miljoonan euron asekaupan kansanmurhaa toteuttavan maan kanssa ja näin rahoittaa vakavimpia mahdollisia sotarikoksia, kyse on poliittisesta väkivallasta.

Oliko niin, että sellainen ei kuulu demokraattisiin yhteiskuntiin, pääministeri Orpo?

Trumpin salamurhayritystä seuranneessa julkisessa keskustelussa poliitikkojen kaksinaismoralistiset lausunnot kuitattiin lähinnä hyväksyvällä hymistelyllä, ja lopputulemana vahvistui yksi viesti yli muiden:

Kun väkivallan kohteena on eliitin jäsen, käsissämme on ongelma. Kun väkivaltaa tuottavat poliitikot ja kohteena on tavallisia ihmisiä, väkivalta on hyväksyttyä.

Suomi tekee yli 300 miljoonan euron asekaupan kansanmurhaa toteuttavan maan kanssa ja näin rahoittaa vakavimpia mahdollisia sotarikoksia.

TOSIASIASSA väkivallan seurausten pitäisi olla samat kaikille. Trumpin ampuja kuoli poliisin luoteihin, eikä häntä voida enää teoistaan tuomita.

Poliittiset sotarikolliset on kuitenkin edelleen mahdollista saada vastuuseen teoistaan. Heidän paikkansa on Haagissa.