Trumpin odotetaan nimittävän entisen kilpakumppaninsa Marco Rubion ulkoministeriksi

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump nimittänee ulkoministerikseen Floridan senaattorin Marco Rubion , yhdysvaltalaislehti New York Times uutisoi kolmeen lähteeseensä pohjaten.

Lähteiden mukaan Trump voi vielä muuttaa mieltään viime hetkellä. Hän vaikuttaa kuitenkin päätyneen valinnassaan Rubioon, jota hän pohti viime vuonna myös varapresidenttiehdokkaakseen.

Rubion leiristä ei toistaiseksi ole kommentoitu asiaa.

Nimitys ei tulisi yllätyksenä, sillä Rubion nimi on noussut esiin spekulaatioissa Trumpin hallinnon tulevasta kokoonpanosta.

RUBIO on tehnyt nimeä ulkopolitiikassa muun muassa Kuuban ja sen vasemmistolaisten liittolaisten äänekkäänä vastustajana. Hänestä on myös tullut yksi voimakkaimmin Kiinaa vastustavista senaattoreista, ja hän pitää Aasian valtaa uhkana Yhdysvalloille. Hän on muun muassa pyrkinyt vaikeuttamaan kiinalaisten yritysten toimintaa Yhdysvalloissa.