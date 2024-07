Trumpin salamurhayrityksestä liikkui villejä huhuja republikaanien puoluekokouksessa – “Luuletko, ettei salainen palvelu nähnyt häntä?”

Yhdysvaltain Milwaukeessa republikaanien puoluekokouksessa liikkui maanantaina mitä erilaisimpia selityksiä ja epäilyksiä Donald Trumpin salamurhayrityksestä edeltäneenä viikonloppuna. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Ensinnäkin uskon, että presidentti antaa potkut salaiselle palvelulle ja jatkossa häntä turvaavat vain merijalkaväen sotilaat, sanoo chicagolainen konservatiivi David Simone.

Salamurhasta Simone esittää teorian, jonka mukaan kyseessä oli salaisen palvelun itsensä toteuttama salamurhahanke.

- Luuletko, ettei salainen palvelu nähnyt häntä? Tarkka-ampujalla oli hänet tähtäimessään kolme minuuttia, hän vain odotti vihreää valoa ampuakseen. Määräyksiä antoi maanpetoksellinen toimija. Se ei ollut salaliitto vaan rikos, juoni presidentin murhaamiseksi, sanoo Simone.

“Trump on oikea mies hommaan”

Republikaanikokouksen vuoksi kaupunkiin on saapunut useita konservatiivien kannattajia. Osa on saapunut kaukaa, vaikka heillä ei olisikaan pääsyä itse kokousalueelle. Yksi heistä on Georgiasta asti tullut Billy Pollard, 62, joka kaupusteli Trump-teemaisia autotarroja kokousalueen edustalla.

- En pidä Donald Trumpista, minä rakastan häntä. Hän on oikea mies hommaan. Se mitä hänelle tapahtui, sen ei olisi pitänyt tapahtua.

Pollardin mukaan ampumisessa oli kyse sisäpiirin jutusta.

- Se lapsi, joka häntä ampui, ei se ollut hänen päätöksensä. Ei hän tiennyt mitään politiikasta. Tämä oli sisäpiirin juttu.

Mitä Pollard sitten toivoisi Trumpin toiselta presidentinkaudelta?

- Haluan, että hän hankkiutuu eroon kaikista laittomista (maahantulijoista). Haluan heidät ulos.

“En usko kuulemaani”

Milwaukeen kokousalueen edustalla värikkäin ilmestys on Yhdysvaltain kansalliseksi symboliksi Setä Samuliksi pukeutunut esiintyjä, lavanimeltään Uncle Jam, oikealta nimeltään Duane Schwingel, 65.

Myös Schwingel epäilee, että tapauksessa on kyse jostakin muusta kuin vain yksittäisestä ampujasta.

- En ollut yllättynyt (salamurhan yrityksestä), koska tiedän heidän jahtaavan häntä. Olin toki vihainen, me kaikki olemme. En ole varma, mutta tuntui siltä, että siinä oli jotain lavastusta. Ehkä salaisessa palvelussa oli yksi mätämuna. Oli uskomatonta, kuinka he jättivät piittaamatta kaikista varoitusmerkeistä, Schwingel sanoo.

Mitä Schwingel sanoo epäillyn ampujan republikaanitaustasta?

- En tiedä, onko se totta. En usko kuulemaani. Koskaan ei tiedä, mikä on totta tai ei. Joku saattoi lavastaa sen, ja hän saattoi liittyä puolueeseen näyttääkseen siltä. Oli miten oli, uskon että tarinassa on kyse jostain enemmästä, ei hän ollut mikään yksinäinen susi.

MILWAUKEESSA nähtiin maanantaina myös mielenilmauksia, kun tuhannet kokoontuivat osoittamaan mieltänsä republikaanien puoluekokousta vastaan. Washington Postin mukaan osallistujia rauhallisesti sujuneessa mielenosoituksessa oli noin 3 000. STT oli paikalla seuraamassa mielenosoituksen alkua.

- Tulin tänne vastustamaan republikaanipuolueen rasistista ja vihantäyteistä agendaa, julisti puhujalavalla sosialistijärjestö Freedom Road Socialist Organizationin edustaja Kobi Guillory.

- Heidän agendansa voittamisessa on kyse elämästä ja kuolemasta työväenluokalle ja sorretuille, hän jatkoi.

Mielenosoituksessa ei ollut kyse vain republikaaneja vastaan kamppailemisesta, sillä Yhdysvaltain laitavasemmisto protestoi tällä hetkellä kiivaasti myös demokraatteja vastaan erityisesti Israelin ja palestiinalaisalueiden tilanteen vuoksi. Milwaukeen mielenosoituksen järjestäjät ovat protestoimassa myös ensi kuussa Chicagossa demokraattien puoluekokousta vastaan.

- Hallituksemme molempien puolueiden tuella suorittaa kansanmurhaa Palestiinassa meidän verorahoillamme, ja tuemme kuolettavaa militarismia ympäri maailman, Guillory sanoi lavalla.

“Biden on tehnyt parhaansa”

Paikalla oli myös presidentti Joe Bidenin hallinnon tukijoita.

- Biden on tehnyt parhaansa, hän on ollut hieno presidentti, yksi parhaista sitten FDR:n (Franklin Delano Rooseveltin), kertoi STT:lle Paula, joka halusi turvallisuussyistä esiintyä vain etunimellään.

Paula ei kannata sitä, että Biden luopuu kisasta näin lähellä presidentinvaaleja. Jos Biden kuitenkin päättäisi jättäytyä, Paula kertoi näkevänsä mielellään ehdokkaina nykyisen varapresidentti Kamala Harrisin ja varapresidenttiehdokkaana senaattori Bernie Sandersin.

Trumpin salamurhayrityksestä Paula ei pitänyt.

- Ei se hyvältä tuntunut. En toivo väkivaltaa kenellekään. Tällaisiin mielenosoituksiin tulevat ihmiset ovat rauhallisia, Paula sanoi.