Trumpin suunnitelma järkyttää – ”Hän repii Valkoisen talon kappaleiksi”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Valkoisen talon koko itäsiipi puretaan hänen valtavan juhlasalinsa tieltä. Trump kommentoi asiaa toimittajille Valkoisessa talossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin mukaan hän oli neuvotellut arkkitehtien kanssa ja päättänyt, että osittaisen purun sijaan on parempi purkaa siipi täysin.

New York Timesin mukaan eräs Trumpin hallinnon virkamies on sanonut, että Valkoinen talo oli katsonut, että on halvempaa purkaa itäsiipi kuin rakentaa lisäosa. Hänen mukaansa tämän oli katsottu olevan myös rakenteellisesti kestävämpi ratkaisu.

Trump oli aiemmin sanonut, ettei rakennusprojekti vaikuttaisi Valkoisen talon nykyisiin rakennuksiin.

- Se ei puutu nykyiseen rakennukseen. Se on sen lähellä, mutta ei kosketa sitä. Ja se kunnioittaa täysin olemassa olevaa rakennusta, Trump sanoi heinäkuussa.

Heinäkuussa Trump kuvaili itseään itäsiiven suurimmaksi faniksi, mutta viime päivinä hän on vähätellyt siiven merkitystä.

PURKUTRAKTORIT ovat repineet itäsiiven julkisivun auki tällä viikolla. Ihmiset ovat ilmaisseet järkytystään rakennuksen tuhoamisesta sosiaalisessa mediassa. Hävitystä on kommentoinut myös muun muassa Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom.

- Hän repii Valkoisen talon kappaleiksi aivan kuten hän repii perustuslainkin, Newsom sanoi.

Mainelaissenaattori Angus King kuvaili purkutöitä Valkoisen talon häpäisemiseksi ja loukkaukseksi yhdysvaltalaisia kohtaan. Hän korosti myös Trumpilla olevan velvollisuus suojella maan historiaa.

- Valkoinen talo ei kuulu presidentti Trumpille, se kuuluu amerikkalaisille, hän lisäsi.

Monet ovat tuoneet myös esille sen, että Trump on alkanut purkaa maamerkkiä jättimäisen juhlasalinsa tieltä keskellä liittovaltion hallinnon osittaista sulkua. Uutiskanava CNN:n mukaan yli miljoona ihmistä elää tällä hetkellä palkatta sulun vuoksi.

AIEMMIN tällä viikolla Trump hyökkäsi entistä presidentti Barack Obamaa vastaan tämän kunniaksi perustettavan presidentin kirjaston vuoksi. Trump väitti, että Obaman kirjaston rakennustyöt ovat ylittäneet budjetin, koska tämä on halunnut ”naisten ja DEI:n” rakentavan sen.

DEI:llä viitataan tavallisesti diversiteettiä, tasa-arvoa ja inklusiivisuutta edistäviin hankkeisiin.

Obaman kirjastoprojektin arvosteleminen asettuu siltäkin osin outoon valoon, että Trumpin oman juhlasalin kustannukset ovat paisuneet alkujaan ilmoitetusta 200 miljoonasta dollarista.

Vain päiviä sitten Valkoinen talo sanoi, että rakentaminen maksaa 250 miljoonaa, mutta keskiviikkona Trump puhuikin jo 300 miljoonasta.

Trump sanoi keskiviikkona, että hän ja eräät hänen ystävänsä maksavat juhlasaliprojektin sataprosenttisesti. Hän viittasi oletettavasti projektiin lahjoittaneisiin henkilöihin ja yrityksiin, joista Trumpin hallinto on listannut vain osan.

TRUMPIN projektia on arvosteltu muun muassa läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Vaikka Trumpin omat puheet projektista ovat olleet ristiriitaisia, hän väitti keskiviikkona olleensa erittäin läpinäkyvä viestinnässään.

- Minusta olemme olleet läpinäkyvämpiä kuin kukaan on koskaan ollut, Trump vastasi toimittajalle, jota hän oli tätä ennen solvannut purkutoimien läpinäkyvyyttä koskevan kysymyksen vuoksi.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on kieltänyt työntekijöitään jakamasta kuvia purkutöistä.

Vaikka kiisteltyä juhlasalia ei nähtävästi olla rakentamassa verovaroin, on projektin rahoitusmalli herättänyt huolta oikeusasiantuntijoiden keskuudessa. BBC:n mukaan jotkut asiantuntijat pelkäävät, että ulkopuoliset toimijat saattavat lahjoituksillaan maksaa siitä, että he pääsevät lähelle hallintoa.

- Pidän tätä valtavaa juhlasalia eettisenä painajaisena, presidentti George W. Bushin hallinnossa aikoinaan asianajajana toiminut Richard Painter kertoo BBC:lle.

- Nämä yritykset haluavat kaikki jotain hallinnolta, hän lisäsi.

KUSTANNUSTEN lisäksi myös rakennuksen aiottu kapasiteetti on paisunut kuukausien saatossa. Juhlasalia koskevassa Valkoisen talon alkuperäisessä tiedotteessa suunniteltuun saliin kerrottiin mahtuvan 650 ihmistä. Keskiviikkona kyseinen luku oli kasvanut Trumpin puheissa jo noin tuhanteen ihmiseen.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden suojelemiseen erikoistuneet asiantuntijat ovat pelänneet muun muassa, että valtava juhlasali jättää muun Valkoisen talon varjoonsa.

Valkoisen talon päärakennuksen pinta-ala on noin 5 100 neliömetriä, kun taas Trumpin juhlasalista on tulossa suunnitelmien mukaan lähes 8 400 neliömetrin suuruinen.

- Olemme syvästi huolissamme siitä, että ehdotetun uudisrakennuksen massa ja korkeus hukuttavat itse Valkoisen talon alleen — ja saattavat myös pysyvästi häiritä Valkoisen talon huolellisesti tasapainotettua klassista suunnittelua, National Trust for Historic Preservation -järjestö sanoi tiistaina Trumpin hallinnolle lähettämässään kirjeessä.

Järjestö pyysi tiistaina, että hallinto keskeyttäisi purkutyöt.