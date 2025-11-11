Trumpin taustalla oleva kohuttu ohjelma jo puoliksi toteutettu

Konservatiivisen ajatushautomon Heritage Foundationin Project 2025 -suunnitelman tavoitteista liki puolet on jo toteutettu, käy ilmi asiaa seuraavasta Project 2025 Tracker –tietokannasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yli sadan konservatiivijärjestön yhdessä tuottama Project 2025 on liki tuhatsivuinen ohjelma politiikkaehdotuksia, jonka ajatushautomo julkaisi ennen Donald Trumpin paluuta presidentiksi.

Tarkoituksena oli liikkeen mukaan kitkeä ”radikaalivasemmistolainen ideologia” Yhdysvaltain hallinnosta. Ohjelma on täynnä Yhdysvaltojen kulttuurisotien sanastoa.

Tiiliskivi tulkittiin valmiiksi toimintaohjelmaksi Trumpin hallinnolle, vaikka presidenttiehdokas itse pyrki tekemään siihen pesäeroa kampanjansa aikana.

Tutkijatohtori Pekka Kolehmainen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta pitää tätä vaalitaktisena vetona suunnitelman saatua paljon negatiivista mediahuomiota vaalien aikana.

HETI KAUTENSA alussa Trump tarrasi suunnitelmaan kiinni, Kolehmainen sanoo. Ilmoille alettiin latoa sarjatulena etukäteen laadittuja toimeenpanomääräyksiä ja muita presidentin käskyjä.

Project 2025:n toteutumista seuraavan tietokannan mukaan tavoitteet on täysin toteutettu vasta kolmella sektorilla. Toteutuneita ovat Trumpin hallinnon jäädyttämän Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston (USAID) toimintaan esitetyt muutokset, kryptovaluuttojen säätelyn keventäminen sekä liittovaltion rahoituksen lopettaminen julkisen palvelun radiokanava NPR:lta ja julkisen palvelun televisioverkko PBS:lta.

Tietokanta osaa myös kertoa, että päiviä Trumpin presidenttikaudella on jäljellä toistatuhatta. Aikaa tavoitteiden saavuttamiseksi siis riittää, vaikka suunnitelman nimikkovuosi alkaa olla lopuillaan.

Monella muulla sektorilla tavoitteita on paljon enemmän. Kokonaisia osia liittovaltiosta pyritään eliminoimaan. Maaliskuun lopulla Trump allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, joka tähtäsi opetusministeriön vaiheittaiseen sulkemiseen.

KOULUTUSPOLITIIKAN saralla riittää avoimia kysymyksiä, Kolehmainen katsoo. Trump on pyrkinyt vaikuttamaan koulutuspolitiikkaan muun muassa uhkaamalla pidättää rahoitusta kouluilta ja yliopistoilta, jos nämä eivät lakkauta monimuotoisuusohjelmiaan. Project 2025:ssa kouluista pyritään kitkemään kaikki, mitä liike kutsuu ”woke-propagandaksi”, esimerkiksi viittaukset seksuaalivähemmistöihin ja sukupuolten tasa-arvoon.

Avoinna on myös aborttioikeuden kohtalo. Päätäntävalta siirtyi osavaltioille maan korkeimman oikeuden kumottua Roe vastaan Wade -päätöksen, joka oli turvannut aborttioikeuden liittovaltion tasolla.

Heritage Foundationin edustama kristilliskonservatiivinen siipi haluaisi Trumpin hallinnon ajavan aborttioikeuden poistamista liittovaltiotasolla. Kolehmaisen mukaan Trump ei ole ollut valmis menemään niin pitkälle, vaikka onkin ajanut abortinvastaista politiikkaa muun muassa epäämällä rahoitusta aborttiklinikoilta.

Project 2025 heijasteli kovan linjan konservatiivien huolellista valmistautumista Trumpin toiseen presidenttikauteen. Kun Trump aloitti presidenttinä 2017 hieman yllättävän vaalivoittonsa jälkeen, presidentti itse ja monet hänen hallintonsa jäsenet olivat poliittisesti kokemattomia.

- Kun Trump ensimmäisen kerran valittiin, konservatiiviliike oli kuin koira, joka sai yhtäkkiä kiinni auton eikä tiennytkään, mitä sillä tekisi, Kolehmainen kuvailee.

Trumpin mahdollista uudelleenvalintaa haluttiin pedata siten, että hallintoa voitaisiin lähteä uudistamaan määrätietoisesti heti alusta lähtien.

HERITAGE Foundation on tehnyt toimenpideohjelmia republikaanipresidenteille aiemminkin. Tällä kertaa kyse oli kuitenkin kaiken kattavasta suunnitelmasta Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon uudelleenmuovaamiseksi. Ajatushautomon puheenjohtaja Kevin Roberts vertasi uudistuksia vallankumoukseen.

- Se on ehkä se, mikä tekee tästä ohjelmasta merkittävän. Tässä oli todella perustavanlaatuinen pyrkimys karsia liittovaltion toimivaltaa, karsia sen kykyä ylläpitää sääntelyä ja rankaista sellaisia toimijoita, jotka eivät noudattele Heritage Foundationin edustamaa konservatiivis-kristillistä arvomaailmaa, Kolehmainen kertoo.

Liittovaltion hallinnon keskittämistä esitettiin selvästi aiempaa vahvemmin presidentin alaisuuteen.

- Koko ohjelma lähtee siitä, että presidentin pitäisi pystyä ulottamaan oma valtansa halki Yhdysvaltain liittovaltion sellaisiinkin asioihin, joihin presidentin ei ole perinteisesti pitänyt koskea.

TRUMP onkin koetellut valtaoikeuksiensa laissa säädettyjä rajoja, minkä seurauksena hallinnon päätöksiä vastaan on nostettu valtava määrä oikeusjuttuja.

Tarkoituksena on Kolehmaisen mukaan viedä läpi niin syväluotaava muutos, ettei seuraava mahdollinen demokraattipresidentti pystyisi sitä helposti kumoamaan. Presidentin valtaoikeuksien laajentaminen saattaa kuitenkin antaa työkaluja Trumpin seuraajalle.

- Tekevätkö he nyt tässä jotakin, mitä ei voi peruuttaa ja mikä saattaa kääntyä heitä vastaan, Kolehmainen pohtii.

Anniina Korpela/STT