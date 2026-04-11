11.4.2026 06:08 ・ Päivitetty: 11.4.2026 06:08

Trumpin triumfikaari taidekomission hyväksyttäväksi – ”Suurin ja kaikkein kaunein”

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP - LEHTIKUVA
Trump esitteli Itsenäisyyskaaren pienoismallia Washingtonissa lokakuussa 2025.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hallinnon suunnitelma pääkaupunki Washingtoniin rakennettavasta riemukaaresta eli triumfikaaresta on lähetetty liittovaltion taidekomission CFA:n hyväksyttäväksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump kertoi asiasta Truth Social -alustalla monumentista julkaistun havainnekuvan yhteydessä.

Toteutuessaan yli 76 metriä korkea rakennus olisi maailman suurin riemukaari, sillä se olisi lähes kymmenen metriä korkeampi kuin Meksikon pääkaupungin vallankumousmonumentti.

Trumpin mukaan riemukaaresta tulee ”suurin ja kaikkein kaunein maailmassa”.

Kolmannella sijalla suurimpien riemukaarien listalla olisi Pjongjangin riemukaari Pohjois-Koreassa. Washingtonin riemukaari olisi liki 30 metriä korkeampi kuin Pariisin kuuluisa riemukaari.

WASHINGTONIN kaari sijaitsisi Potomac-joen rannalla vastapäätä pääkaupungin tunnetuimpiin nähtävyyksiin kuuluvaa Lincolnin muistomerkkiä, joka noin 30 metrin korkuisena jäisi riemukaaren varjoon.

Kiinteistöyrittäjänä uransa aloittanut Trump on halunnut toisella kaudellaan jättää jälkensä Washingtonin arkkitehtuuriin monella tapaa. Näkyvimpiä päätöksiä on ollut Valkoisen talon itäsiiven purkaminen suunnitellun juhlasalin tieltä.

Washingtonin arkkitehtuurisia uudistuksia valvova liittovaltion virasto CFA tuskin asettuu uhmaamaan Trumpia, sillä presidentti irtisanoi viime vuonna CFA:n hallituksen ja korvasi sen lojalisteillaan.

