Trumpin tullipäätökset saivat Aasian pörssit sukeltamaan – myös Euroopan pörssit luisussa

Aasian pörssit sukelsivat ja dollari oli nousussa sen jälkeen kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump allekirjoitti viikonloppuna määräykset tuontitulleista Kanadalle, Meksikolle ja Kiinalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tokio ja Soul aloittivat pörssiviikon yli kahden prosentin luisussa, minkä lisäksi Hongkong oli yli prosentin laskussa. Myös Singaporen pörssi oli punaisella.

Manner-Kiinassa markkinat ovat suljettuna uuden vuoden juhlinnan vuoksi.

Valuuttamarkkinoilla Yhdysvaltain dollari nousi 2,3 prosenttia Meksikon pesoa vastaan ​​ja yli prosentin Kanadan dollaria vastaan.

Valkoisen talon mukaan tuontitullit Meksikolle ja Kanadalle ovat 25 prosenttia sekä Kiinalle kymmenen prosenttia. Kanadan energiatuotteille tulli on kymmenen prosenttia. Tullien on määrä tulla voimaan tiistaina.

Trump on varoittanut myös EU:ta tuontitulleista, koska hänen mukaansa EU on kohdellut Yhdysvaltoja erittäin huonosti. EU on sanonut ryhtyvänsä vastatoimiin, jos Yhdysvallat asettaa unionille tuontitulleja.

EUROOPAN pörssit avautuivat maanantaina luisussa sen jälkeen kun Trump uhkasi viikonloppuna asettaa Euroopan unionille pian tuontitulleja. Lisää aiheesta Trump sanoo asettavansa EU:lle tuontitulleja varsin pian

Pariisin ja Frankfurtin osakemarkkinat avasivat yli kahden prosentin laskussa, mutta Frankfurtin osalta luisu tasoittui parissakymmenessä minuutissa 1,6 prosenttiin.

Lontoossa lasku ei ollut yhtä jyrkkää, sillä Trump on luvannut, että Britannia säästynee tulleilta ainakin toistaiseksi.

Myös valuuttamarkkinoilla reagoitiin. Sekä euro että punta menettivät arvoaan.

Samalla 12 kuukauden euribor painui 2,436 prosenttiin, mikä on kuluvan vuoden toistaiseksi alhaisin lukema.

- Kauppasotapelot heikentävät euroalueen talousnäkymiä ja asettavat tällä hetkellä laskupaineita koroille. Epävarmuutta on kuitenkin huimasti, kommentoi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Trump on perustellut mahdollisia tulleja sillä, että EU on hänen mukaansa kohdellut Yhdysvaltoja erittäin huonosti. EU on sanonut ryhtyvänsä vastatoimiin, jos Yhdysvallat asettaa unionille tuontitulleja.

OP-RYHMÄN päästrategin Lippo Suomisen mukaan Trump-show aiheuttaa shokin, joka johtaa kiihtyvään inflaatioon, hidastuvaan kasvuun ja kasvaneisiin osakeriskeihin.

- Vaikutukset riippuvat lopulta tullien tasosta ja pituudesta. Tullit painavat osakkeita, nostavat lyhyitä korkoja ja vahvistavat dollaria, Suominen sanoo tiedotteessa.

Aasiassa riittää haasteita.

- Kiinan talouden tervehdyttäminen jatkuu, mutta rakenteellisia ongelmia riittää. Japanissa nousevat korot ovat haaste markkinoille, Suominen summaa.

Nordean strategien mukaan Trumpin tuontitullit, niiden vastatoimet ja Eurooppaan kohdistettu tulliuhittelu ovat haitallisia talousnäkymille, mutta niihin on ehditty sijoittajien keskuudessa varautua.

- Kauppaepävarmuus pitää luultavasti lähipäivinä kurssiheiluntaa yllä, mutta tämä saattaa tarjota myös hyviä ostopaikkoja, päästrategi Antti Saari ja senioristrategi Hertta Alava arvioivat pankin tiedotteessa.

Uutista täydennetty klo 11.20 Euroopan pörssien reaktioilla ja klo 13.40 Nordean ja OP-ryhmän kommentein.