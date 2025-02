Trumpin tullit kurittavat suomalaisyrityksiä – ja tavallisia amerikkalaisia

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mahdollisten EU-tullien vaikutus Suomeen olisi ”lähtökohtaisesti miinusmerkkinen”. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- On paljon kysymys siitä, onko yrityksellä tuotantoa Yhdysvalloissa, jolloin seuraukset ovat vähäisemmät. Jos on kysymys Yhdysvaltoihin kohdistuvasta viennistä, näitä yrityksiä on useita tuhansia, Häkämies sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

Trump on sanonut aikovansa asettaa tuontitulleja EU:lle. Hänen mukaansa EU on kohdellut Yhdysvaltoja erittäin huonosti. Häkämiehen mukaan EU:n on nyt tehtävä kaikki mahdollinen kauppadiplomatia, jotta tulleilta vältyttäisiin.

HÄKÄMIEHEN mukaan Trumpin tavoitteena on, että yritykset siirtäisivät tuotantonsa Yhdysvaltoihin. Asialla on kuitenkin myös toinen puoli.

- Laskelmat kertovat hyvin suoraan sen, että tämä kiihdyttää inflaatiota Yhdysvalloissa, tavarat kallistuvat, ja näin ollen tarkoitus kääntyy itseään vastaan.

Kanadaa, Meksikoa ja Kiinaa koskevia tulleja on määrä astua voimaan lauantaina. Kanadaa ja Meksikoa uhkaa 25 prosentin tuontitulli ja Kiinaa kymmenen prosentin tulli.

Epävarmuus kasvaa, mutta kauppasotaan vielä matkaa.

HÄKÄMIEHEN mukaan Yhdysvallat ja Trump pitävät päävastustajanaan Kiinaa. Hänen mukaansa tällä hetkellä ei vaikuta kovin todennäköiseltä, että Kiinan kanssa syntyisi sopimus, jolla maa välttäisi tullit. Jos tuontitullit tulevat voimaan, herää kysymys, kuinka se vaikuttaa Eurooppaan ja suomalaisiin yrityksiin.

- Kyllä tässä isoja tummia pilviä on, mutta tämä pitää ottaa vahvasti haasteena ja pitää tehdä kaikki mahdollinen, Häkämies sanoi.

Häkämiehen mukaan voi hyvinkin käydä niin, että kiinalaista tavaraa alkaa vyöryä Euroopan markkinoille, jos ne eivät enää käy kaupaksi Yhdysvalloissa korkeiden tullien vuoksi.

- Silloin ne hakevat uusia markkinoita ja tulevat varmastikin Euroopan markkinoille kilpailemaan suomalaisten yritysten ja eurooppalaisten yritysten kanssa.

Häkämiehen mukaan Euroopan on suojauduttava, jos tälle tielle joudutaan. Hän sanoi, että EU on valmistautunut tilanteeseen.

EK:N johtaja Timo Vuori kommentoi Trumpin väläyttämiä EU-tulleja viestipalvelu X:ssä.

- Tullien ”Trumpetti” törähti taas, Vuori sanoi.

Hänen mukaansa Suomessa ei kuitenkaan kannata panikoitua.

- Kyllä EU saa jotkut tullit niskaansa lähiaikoina, ja EU vastaa niihin. Epävarmuus kasvaa, mutta kauppasotaan vielä matkaa.

Vuori kertoo, että EK:n yrityskyselyn mukaan neljännes yrityksistä olisi lisäämässä Yhdysvaltain kauppaa.

Toisessa päivityksessään Vuori esittää kysymyksen, voitaisiinko EU:n ja Yhdysvaltojen väliset tullit poistaa kokonaan ja markkinoiden sääntely yhdenmukaistaa.