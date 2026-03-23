23.3.2026 15:34 ・ Päivitetty: 23.3.2026 15:34

Trumpin uusien Iran-linjausten seuraus: öljyn hinta kääntyi laskuun ja pörssit piristyivät

Presidentti Donald Trump kertoi, että Yhdysvallat lykkää iskujaan Iranin voimalaitoksiin. Kuvassa Trump puhumassa medialle Palm Beachin lentokentällä Floridassa 23. maaliskuuta.

Öljyn hinta on lähtenyt reippaaseen laskuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi käyneensä Iranin kanssa keskusteluja.

Raakaöljyn Brent-laadun hinta lähti maanantaina iltapäivällä yli 10 prosentin laskuun ja oli ennen viittä iltapäivällä noin 100 dollarissa barrelilta eli tynnyriltä. Vielä aamupäivällä ennen yhtätoista Brent oli noin 114 dollarissa barrelilta.

Pohjois-Amerikan WTI-laadun öljyn barrelihinta oli iltapäivällä noin yhdeksän prosentin laskussa ja laskenut aamun vajaasta 100 dollarista noin 90 dollariin barrelilta.

Trump sanoi Truth Social -alustallaan, että Yhdysvallat aikoo lykätä uhkaustaan iskuista Iranin voimalaitoksiin maan kanssa käytyjen keskustelujen ansiosta.

Aiemmin Trump oli antanut Iranille 48 tuntia aikaa avata öljynkuljetuksille kriittisen Hormuzinsalmen liikenteen.

MYÖS pörssit antoivat merkkejä piristymisestä Trumpin kommenttien jälkeen.

Yhdysvaltain pörssit aukenivat selkeästi koholla Suomen aikaa maanantaina iltapäivästä. Keskeisimmät Wall Streetin pörssi-indeksit olivat kaikki reippaasti päälle kahden prosentin nousussa.

Frankfurtin pörssin DAX-indeksi oli iltapäivällä päälle kaksi prosenttia plussalla. Lontoon FTSE-indeksi oli vajaan prosentin ja Pariisin CAC-indeksi alle kahden prosentin nousussa.

Helsingissä pörssin yleisindeksi oli iltapäivällä hieman ennen viittä noin prosentin plussalla.

Suomessa päivän suurimpia laskijoita oli Neste, joka oli yli viisi prosenttia pakkasella. Nesteen osakkeen arvo on ollut vahvassa nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin.

Vielä maanantaina avautuessaan Euroopan pörssit olivat keskimäärin yhdestä kahteen prosenttia laskussa.

Frankfurtin pörssin DAX-indeksi avautui noin kaksi prosenttia miinuksella. Lontoon FTSE- ja Pariisin CAC-indeksit olivat molemmat noin 1,4 prosentin laskussa.

Helsingissä pörssin yleisindeksi oli aamupäivällä noin kahden prosentin laskussa.

Trump uhkasi sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa Yhdysvaltojen iskevän Iranin voimalaitoksiin ja tuhoavan ne, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea laivaliikenteelle 48 tunnin kuluessa. Iran oli taas uhannut sulkea salmen kokonaan, jos Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa.

