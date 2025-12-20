Ulkomaat
20.12.2025 13:14 ・ Päivitetty: 20.12.2025 13:14
Trumpin vankka tukija syrjään politiikasta – taustalla perhesyyt
Yhdysvalloissa republikaanien presidentin Donald Trumpin liittolainen Elise Stefanik jättäytyy New Yorkin kuvernöörikilpailusta. Lisäksi hän jättää paikkansa kongressissa tulevana vuonna.
Aiemmin tänä vuonna republikaanipuolueen kongressiedustaja Stefanik oli ehdokkaana Yhdysvaltain YK-suurlähettilääksi, mutta Trump veti ehdokkuuden pois ennen lopullista valintaa. Tällöin Trump ilmoitti omassa Truth Social -palvelussaan, ettei hän halua vaarantaa Stefanikin nimityksellä republikaanien enemmistöä edustajainhuoneessa.
Stefanikin mukaan hänen päätöksensä taustalla ovat muun muassa perhesyyt. Hän kirjoittaa haluavansa keskittyä äidin tehtäväänsä.
Republikaanipuolueen oikeistosiipeen kuuluvaa Stefanikia on kuvailtu Trumpin vankaksi liittolaiseksi ja Israelin tukijaksi.
Tullessaan valituksi edustajainhuoneeseen vuonna 2014 Stefanik oli silloin kaikkien aikojen nuorin Yhdysvaltain kongressiin valittu nainen.
