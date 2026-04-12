Trumpin vastaus tuli: Yhdysvaltojen laivasto aloittaa välittömästi Hormuzinsalmen saarron

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vastasi sunnuntaina kiville karahtaneisiin rauhanneuvotteluihin Iranin kanssa määräämällä Yhdysvaltojen laivaston aloittamaan Hormuzinsalmen saartamisen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trumpin mukaan saarto on vastaus siihen, ettei Iran suostunut luopumaan pyrkimyksistään hankkia ydinase.

Iran on toistuvasti kiistänyt, että se havittelisi ydinaseita.

- Yhdysvaltojen laivasto, joka on maailman hienoin, aloittaa välittömästi saarron, joka koskee kaikkia salmeen tai sieltä pois yrittäviä aluksia, presidentti kirjoitti omistamassaan Truth Social -palvelussa.

- Jokainen iranilainen, joka tulittaa meitä tai rauhanomaisia aluksia, tullaan räjäyttämään helvettiin, Trump jatkoi. Presidentti väitti niin ikään, että saartoon osallistuu myös muiden maiden aluksia, mutta ei tarkentanut, mitkä maat olisivat kyseessä.

Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoi jo lauantaina Yhdysvaltojen sota-alusten aloittaneen miinojen raivaamisen salmesta.

IRANIN vallankumouskaarti vastasi saartouutiseen kertomalla, että salmi on edelleen täysin Iranin valvonnassa.

- Väärät liikkeet johtavat viholliset kuolemanspiraaliin salmessa, kaarti kirjoitti viestipalvelu X:ssä. Se lähetti myös videon, jossa näkyi aluksia ristikkotähtäimissä.

Trumpin mukaan Iran olisi luvannut avata Hormuzinsalmen, mutta on sittemmin pyörtänyt lupauksensa. Ennen Lähi-idän sotaa noin viidennes kaikesta meritse kuljetettavasta öljystä ja kaasusta kulki Persianlahden Intian valtamereen yhdistävän salmen kautta.

- He sanovat miinoittaneensa vesistön, vaikka heidän laivastonsa ja valtaosa heidän miina-aluksistaan on täysin tuhottu. He ovat saattaneet tehdä niin, mutta kuka laivanvarustaja olisi valmis ottamaan riskin, Trump kyseli.

Toisaalta Trump väitti ristiriitaisessa viestissään myös, että Pakistanissa käydyt neuvottelut Iranin kanssa olisivat sujuneet hyvin ja valtaosa asioista olisi saatu sovittua. Presidentti uhkaili kuitenkin, että mikäli sopua ei synny, Yhdysvaltojen joukot tulevat ”tuhoamaan senkin vähän, mitä Iranista on jäljellä”.

Presidentti jatkoi uhkailujaan Fox-kanavan haastattelussa, toistaen jälleen olevansa valmis tuhoamaan täysin Iranin energiasektorin.

- Saisin Iranin pois pelistä päivässä. Voisin saada pois kaiken energian, jokaisen voimalan, heidän energiaa tuottavat laitoksensa, mikä olisi iso juttu, Trump uhosi.

OMANIN ulkoministeri Badr al-Busaidi vaati sunnuntaina jatkoa sekä tulitauolle että Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluille.

- Onnistuminen saattaa vaatia kaikilta tuskallisia myönnytyksiä, mutta se ei ole mitään epäonnistumiseen ja sodan tuskaan verrattuna, ulkoministeri kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Toinen Persianlahden maa, Qatar, puolestaan ilmoitti sallivansa sunnuntaista alkaen jälleen kaikenlaisen meriliikenteen päiväsaikaan aluevesillään, kertoi maan liikenneministeriö lausunnossa X:ssä.

Liikenne oli katkaistu Iranin naapurimaihinsa tekemien iskujen vuoksi.

RAUHANNEUVOTTELUT Yhdysvaltojen ja Iranin välillä Pakistanin Islamabadissa epäonnistuivat sunnuntain vastaisena yönä.

Iranin yleisradioyhtiön IRIB:n mukaan rauhanneuvottelut Islamabadissa kariutuivat Yhdysvaltojen kohtuuttomien vaatimusten vuoksi.

Neuvotteluja Pakistanin Islamabadissa käytiin IRIB:n mukaan yhteensä 21 tunnin ajan. IRIB sanoo, että Iranin valtuuskunta teki useita aloitteita, mutta yhdysvaltalaisten kohtuuttomat vaatimukset estivät neuvotteluiden etenemisen.

Yhdysvaltain valtuuskuntaa johtaneen varapresidentti J. D. Vancen mukaan keskeinen syy kariutumiseen oli kiista ydinaseista. Yhdysvallat haluaa Iranin sitoutuvan siihen, ettei tämä pyri hankkimaan ydinaseita, mutta tällaista sitoumusta ei ole Vancen mukaan tehty.