Tšekin ulkoministeri vierailulle Suomeen – tapaa Haaviston ja Tuppuraisen

Tšekin ulkoministeri Jan Lipavský vierailee Suomessa torstaina ja tapaa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) sekä eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.). DEMOKRAATTI Demokraatti

Ulkoministerit keskustelevat tiedotteen mukaan muun muassa Tšekin heinäkuussa alkavan EU-puheenjohtajuuskauden painopisteistä, Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan turvallisuustilanteesta, Suomen Nato-jäsenyysprosessista ja Länsi-Balkanin tilanteesta.

– On arvokasta, että Tšekin EU-puheenjohtajuuskauden lähestyessä meillä on kollegani kanssa tilaisuus keskustella ajankohtaisista, Eurooppaan kohdistuvista muutoksista. Tšekillä ja Suomella on paljon yhteisiä näkemyksiä Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen kehittämisestä. Nato-jäsenyysprosessimme myötä voimme entisestään syventää yhteistyötämme Nato-maa Tšekin kanssa, Haavisto sanoo tiedotteessa.