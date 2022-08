Tshekki on ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyden

Suomen Nato-jäsenyyden on tähän mennessä ratifioinut 24 Naton 30 jäsenmaasta. Ratifioinnit puuttuvat vielä Espanjalta, Kreikalta, Portugalilta, Slovakialta, Turkilta ja Unkarilta.

Nato-jäsenyys tulee ratifioida kaikissa sotilasliiton 30 nykyisessä jäsenmaassa.

FM @Haavisto: Děkuji! Grateful for the Czech Republic for the decision to ratify Finland’s Accession Protocol #FinlandNATO 🇫🇮🇨🇿@HradOfficialENG @JanLipavsky @CzechMFA pic.twitter.com/VgDM2bkU8b

— MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) August 31, 2022