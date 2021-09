”Tuhannet kaipaavat edelleen tukea koronakriisistä toipumiseen” – Vihreiden Suomela puhui budjettikeskustelussa ilmastosta ja mielenterveydestä

”Koronan kohdalla ennaltaehkäisy oli haastavaa, sillä näin rajua pandemiaa ei osattu ennakoida kunnolla. Ilmastokriisin kohdalla on toisin. Tutkijat ovat yrittäneet varoittaa meitä ilmastokriisistä jo pitkään, ja varoitukset käyvät alati vakavammiksi. Ilmastopaneelin mukaan voimme säästää satoja miljoonia ihmishenkiä, jos onnistumme pitämään maapallon lämpenemisen alle 1,5 asteessa.” Suomela sanoi vihreiden ryhmäpuheenvuorossa.

Suomela muistutti koronakriisin vieneen monilta toimeentulon, terveyden tai läheisen hengen.

Koulujen, opiskelupaikkojen ja harrastusten sulkeminen on osunut Suomelan mukaan kovaa etenkin lapsiin ja nuoriin.

”Tuhannet ihmiset kaipaavat edelleen tukea koronakriisistä toipumiseen. Useampi kuin joka kolmas suomalainen on kuormittunut. Mieli ry:n kyselyn mukaan lähes 90 000 suomalaisella on ollut itsetuhoisia ajatuksia pandemiasta johtuen. Erityisen rajusti kriisi osui nuoriin. Alle 25-vuotiaista peräti kolme neljästä (75 %) on havainnut itsessään tai lähipiirissään uupumusta. Korona-aikaan psykiatrisen hoidon tarve kasvoi rajusti.”