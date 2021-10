Tuhoisa pommi-isku moskeijaan vei ainakin 40 ihmisen hengen Afganistanissa – iskun tekijäksi ilmoittautui Isis-K

Äärijärjestö Isisin Afganistanin-haara eli niin sanottu Isis-K kertoo olleensa Kandaharissa perjantaina tehdyn tuhoisan moskeijaiskun takana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iskussa kuoli ainakin 41 ihmistä, minkä lisäksi noin 70 on kerrottu haavoittuneen. Uhrimäärästä kertoi paikallinen terveysviranomainen uutistoimisto AFP:lle.

Yhdysvaltalaislehti Washington Postin mukaan Talebanin poliisiedustaja on sen sijaan kertonut yli 50 kuolleen ja ainakin sadan haavoittuneen. Lisäksi hän kertoi uskovansa kuolonuhrien määrän vielä kasvavan.

Pommi-isku tehtiin shiiamoskeijaan maan eteläosassa sijaitsevan Kandaharin keskustassa. Meneillään olivat juuri perjantairukoukset, mikä on moskeijassa viikon vilkkainta aikaa.

Jihadistiryhmä kertoo Telegram-kanavillaan, että kaksi itsemurhapommittajaa oli laukaissut räjähteensä eri osissa moskeijaa. Viestipalvelussa julkaistun lausunnon mukaan yksi pommittaja olisi laukaissut räjähdeliivinsä moskeijan käytävässä ja toinen taas moskeijan keskiosassa.

Silminnäkijät kertovat myös laukauksista

Ryhmän kertomus tapahtumista eroaa jokseenkin aiemmin kerrotuista silminnäkijähavainnoista. Silminnäkijöiden kertomusten mukaan moskeijaan olisi mennyt kaksi ihmistä, joista toinen oli räjäyttänyt itsemurhapommin.

Lisäksi pommeja on kerrottu räjäytetyn vilkkailla alueilla päärakennuksen ulkopuolella. Aiempien silminnäkijäkertomusten mukaan päärakennuksen ulkopuolella olisi räjäytetty kaksi pommia.

Eräs silminnäkijä kertoi kuulleensa kolme erillistä räjähdystä. Paikalle saapui räjähdyksen jälkeen ainakin 15 ambulanssia.

Jotkut paikalla olleet ovat kertoneet kuulleensa räjähdysten lisäksi myös laukauksia. Moskeijan turvamies on lisäksi kertonut kolmen toverinsa tulleen ammutuksi, kun pommittajat rynnivät sisälle moskeijaan.

Kandaharin poliisipäällikkö kertoi videolausunnossa, että moskeijan turvaamisesta olivat vastanneet shiiayhteisön edustajat. Iskun jälkimainingeissa Taleban kuitenkin ottaa vastuun moskeijan turvaamisesta.

Nimettömänä esiintynyt Taleban-viranomainen on kertonut uutistoimisto AFP:lle, että tapahtuneesta on aloitettu tutkinta.

USA ja YK tuomitsivat iskun

Yhdysvallat on tuominnut Kandaharin perjantaisen moskeijaiskun. Asiasta kertoi ulkoministeriön edustaja Ned Price, joka toisti maan vaateen siitä, että Taleban pitäisi kiinni terrorismin vastaisista sitoumuksistaan.

YK on niin ikään tuominnut tuoreen iskun. YK:n Afganistanin avustustehtävä UNAMA kirjoitti Twitterissä, että iskun takana olleet tulisi saada vastuuseen.

Tasan viikkoa aiemmin Kunduzissa Afganistanin pohjoisosassa shiiamoskeijaan tehdyssä itsemurhaiskussa kuoli kymmeniä ihmisiä, minkä lisäksi toistasataa olisi haavoittunut. AFP kertoo iskussa kuolleen yli 60 ihmistä, kun taas Washington Post kirjoittaa liki 50 ihmisen kuolleen ja kymmenien haavoittuneen.

Isis ilmoittautui myös viime viikon iskun tekijäksi. Isis on Afganistania hallitsevan äärijärjestö Talebanin kilpailija.

Afganistanin väestöstä noin 10 prosenttia on shiiamuslimeja. Monet heistä ovat hazaroja, joita on vainottu Afganistanissa pitkään. Afganistanissa elokuussa valtaan noussut Taleban on luvannut suojella maan shiiavähemmistöä, vaikka sillä on omaakin historiaa shiiojen vainoamisesta.

Pommi-iskut moskeijoihin ovat olleet Afganistanissa melko yleisiä viime vuosina. Taleban on luvannut vakauttaa tilanteen maassa ulkomaisen miehitysvallan päätyttyä. Viimeaikaiset iskut ovat kuitenkin edelleen heikentäneet uskoa Talebanin mahdollisuuksiin vakauttaa maata.