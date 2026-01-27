Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

27.1.2026 07:31 ・ Päivitetty: 27.1.2026 07:56

Tule apuun, oikeusasiamies: kantelumäärä kasvoi hirmuisesti

iStock

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtiin viime vuonna yli 7 300 kantelua, kertoo oikeusasiamies. Tämä on kaikkien aikojen toiseksi suurin kantelumäärä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kanteluiden määrät kasvoivat lähes kaikilla hallinnonaloilla. Eniten niitä tehtiin sosiaalihuollosta (1 350). Toiseksi eniten, vajaat 960, kantelua tehtiin poliisin hallinnonalasta ja kolmanneksi eniten, vajaat 780, terveydenhuollosta.

MAAHANMUUTTO- ja kansalaisuuskysymyksistä valittavien kanteluiden määrä yli kolminkertaistui edellisvuodesta. Ulkomaalaisasioiden kanteluista yli puolet koski käsittelyn viivästymistä Maahanmuuttovirastossa.

Oikeusasiamies ratkaisi yhteensä yli 7 000 kantelua ja 53 omaa aloitetta viime vuoden aikana. Lausuntoja annettiin yhteensä 148.

Viime vuosi oli Petri Jääskeläisen viimeinen vuosi oikeusasiamiehenä. Tämän vuoden alussa tehtävässä aloitti Jari Råman.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
26.1.2026
Tutkija: Perussuomalaiset kehysti ay-pamput kansanvihollisiksi – ja vihreät osasivat ekopopulismin
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
27.1.2026
Evp-upseeri: Tätä kaikkea Suomen sotilastiedustelun katsauksesta voi päätellä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
26.1.2026
Tulokasryhmä valloitti Työväen Näyttämöpäivät ympäristösatiirillaan -”Joki se on kalatonkin joki”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU