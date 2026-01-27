Kotimaa
27.1.2026 07:31 ・ Päivitetty: 27.1.2026 07:56
Tule apuun, oikeusasiamies: kantelumäärä kasvoi hirmuisesti
Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtiin viime vuonna yli 7 300 kantelua, kertoo oikeusasiamies. Tämä on kaikkien aikojen toiseksi suurin kantelumäärä.
Kanteluiden määrät kasvoivat lähes kaikilla hallinnonaloilla. Eniten niitä tehtiin sosiaalihuollosta (1 350). Toiseksi eniten, vajaat 960, kantelua tehtiin poliisin hallinnonalasta ja kolmanneksi eniten, vajaat 780, terveydenhuollosta.
MAAHANMUUTTO- ja kansalaisuuskysymyksistä valittavien kanteluiden määrä yli kolminkertaistui edellisvuodesta. Ulkomaalaisasioiden kanteluista yli puolet koski käsittelyn viivästymistä Maahanmuuttovirastossa.
Oikeusasiamies ratkaisi yhteensä yli 7 000 kantelua ja 53 omaa aloitetta viime vuoden aikana. Lausuntoja annettiin yhteensä 148.
Viime vuosi oli Petri Jääskeläisen viimeinen vuosi oikeusasiamiehenä. Tämän vuoden alussa tehtävässä aloitti Jari Råman.
