Tulli: Fitburg-laiva on lastattu pakoteteräksellä

Suomenlahdella merikaapelin vaurioittamisesta epäillyn Fitburg-laivan rahtina oli rakenneterästä, joka on Tullin asiantuntijoiden mukaan EU:n sektoripakotteiden alaista. Tällaisten tavaroiden tuonti EU-alueelle on kiellettyä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rahtilaiva oli lähtenyt matkaan Pietarista, ja sen epäillään vaurioittaneen keskiviikkona aamuyöllä teleoperaattori Elisan merikaapelia Helsingin ja Tallinnan välillä. Alus kulki ankkuriaan laahaten, kun Suomen viranomaiset tavoittivat sen.

Poliisin mukaan miehistön jäsenet ovat Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia.

Rajavartiolaitos ja poliisi ohjauttivat aluksen keskiviikkoiltana Kirkkonummelle Kantvikin satamaan rikostutkintaa varten.

TULLI KERTOO tehneensä rahtilaivalle keskiviikkona illalla alustarkastuksen, koska Fitburg miehistöineen ei ollut tehnyt aluksesta ja sen lastista laissa vaadittuja viranomaisilmoituksia.

Ennakkotietona oli, että lasti olisi Venäjältä lähtöisin olevia terästuotteita, jotka ovat Venäjään kohdistuvien pakotteiden kohteena. Tämän takia Tulli päätti pidättää aluksen rahtina olleet tavarat jo ennen alustarkastuksen suorittamista.

Tarkastuksessa tutkittiin muun muassa ruumat ja kansirakenteet. Rahtia koskevien asiakirjojen ja tarkastuksen perusteella todettiin, että rahti on rakenneterästä. Lisää aiheesta Taas kaapelivaurio Itämerellä – Orpo: Kaikkea ei saa estettyä

TAVARAT OVAT Tullin pidättämänä siihen asti, että viranomaisille selviää maahantuonnin edellytykset.

Tulli aloittaa asiassa esiselvityksen mahdollisen pakoterikoksen esitutkinnan käynnistämiseksi. Esiselvityksestä on kerrottu valtakunnansyyttäjän toimistolle.

VUOSI SITTEN Suomenlahdella kaapeleita katkonut Eagle S -tankkeri sai aikanaan jatkaa polttoainelasteineen matkaa, vaikka siinäkin kyse oli Venäjän pakotteiden alaisesta materiaalista.

Viranomaiset katsoivat tuolloin, ettei alus tullut Suomen vesille vapaaehtoisesti ja maahantuontitarkoituksella, vaan viranomaisten ohjaamana. Tällöin kyse ei juridisesti ollut Suomen alueella tehdystä salakuljetus- tai pakotekiertoyrityksestä.