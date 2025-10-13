Tulli: Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan Suomen satamissa

Tulli kertoo tehostavansa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa Suomen satamissa perustamalla työryhmän. Työryhmän tavoitteena on muun muassa pyrkiä estämään satamien käyttö järjestäytyneen rikollisuuden toiminnassa sekä suojata kriittistä infrastruktuuria. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tullin mukaan järjestäytynyt rikollisuus horjuttaa satamien turvallisuutta jo muualla Euroopassa. Viime vuosina myös valtaosa Suomeen salakuljetetuista huumeista on tuotu Tullin mukaan maahan satamien kautta.

Noin 95 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse satamiin, joten niiden toimivuus on ratkaisevaa esimerkiksi Suomen huoltovarmuudelle, Tulli kertoo. Järjestäytynyt rikollisuus kuitenkin uhkaa merikuljetusten ja satamien turvallisuutta. Rikollisilla toimijoilla on Tullin mukaan yhä enemmän kytköksiä Suomen satamiin ja meriliikenteen kuljetusketjuihin etenkin yrityksissä, jotka keskittyvät huolintaan ja muihin logistiikan tehtäviin.

Työryhmässä on Tullin lisäksi edustajia muun muassa ministeriöistä, Poliisihallituksesta ja Huoltovarmuuskeskuksesta.