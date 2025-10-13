Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

13.10.2025 08:21 ・ Päivitetty: 13.10.2025 08:21

Tulli: Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan Suomen satamissa

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Tulli kertoo tehostavansa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa Suomen satamissa perustamalla työryhmän. Työryhmän tavoitteena on muun muassa pyrkiä estämään satamien käyttö järjestäytyneen rikollisuuden toiminnassa sekä suojata kriittistä infrastruktuuria.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tullin mukaan järjestäytynyt rikollisuus horjuttaa satamien turvallisuutta jo muualla Euroopassa. Viime vuosina myös valtaosa Suomeen salakuljetetuista huumeista on tuotu Tullin mukaan maahan satamien kautta.

Noin 95 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse satamiin, joten niiden toimivuus on ratkaisevaa esimerkiksi Suomen huoltovarmuudelle, Tulli kertoo. Järjestäytynyt rikollisuus kuitenkin uhkaa merikuljetusten ja satamien turvallisuutta. Rikollisilla toimijoilla on Tullin mukaan yhä enemmän kytköksiä Suomen satamiin ja meriliikenteen kuljetusketjuihin etenkin yrityksissä, jotka keskittyvät huolintaan ja muihin logistiikan tehtäviin.

Työryhmässä on Tullin lisäksi edustajia muun muassa ministeriöistä, Poliisihallituksesta ja Huoltovarmuuskeskuksesta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Marja Luumi

Politiikka
13.10.2025
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen Demokraatille: Rauhansuunnitelman kohdista noin puolet vielä ”hyvin auki”
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
13.10.2025
”Hukutetaan vaikeat asiat prosesseihin” – Kirja paljastaa, kuka keksi Orpon hallituksen rasismin vastaisen tiedonannon
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
10.10.2025
Teatteriarvio: Aleksin tarina saa näyttämöllä ”onnensoturi” -käsitteen tuntumaan julman ironiselta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU